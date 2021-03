Time For Metal: die Osterverlosung 2021 startet auch in diesem Jahr und wir können bereits die Partner verkünden

Liebe Leser,

unsere Osterverlosung gehört jedes Jahr fest zu unserem Programm und auch in diesem wollen wir nicht daran rütteln. In etwas mehr als drei Wochen kommt der pelzige Freund wieder bei euch vorbeigehoppelt und schmeißt die bunten Eier in den Garten. Time For Metal hingegen wird in die achte Auflage der Osterverlosung gehen und das erste Mal ein Ritual brechen. Nein, an den Gewinnen wird nicht gegeizt – wieder gibt es von Karfreitag bis Ostermontag ein Paket für euch, nur mit dem Unterschied, dass wir nicht mehr einen exklusiven Partner haben, sondern gleich drei für die Verlosung gewinnen konnten.

Wie im letzten Jahr heißt es auch 2021 mehr oder weniger Stay At Home zu den Feiertagen, daher gibt es für die Tage danach vier Pakete mit einer Spirituose und einem Film/Serie, um einen gemütlichen Abend in einer kleinen Gruppe verbringen zu können. Nun möchtet ihr auch sicherlich wissen, wer uns unterstützen wird. Hier haben wir bereits die Namen der Partner:

EFAG GmbH & Co. KG, Pandastorm und Edel Motion (Neugierig? Guckt doch mal in unsere Reviews zu den Filmen und den Metaldrinks.)

Euer Time For Metal Team