Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Evertale, Hawkwind, Helheim, Bölzer u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Shadowpath – Beta

Artist: Shadowpath

Herkunft: Schweiz

Song: Beta

Album: Rumours Of A Coming Dawn

Genre: Symphonic Metal, Progressive Metal, Power Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 9:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Shadowpath.Band

Evertale – Tale Of The Everman

Artist: Evertale

Herkunft: Deutschland

Song: Tale Of The Everman

Album: Of Dragons And Elves

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:06 Minuten

Link: http://www.evertale.eu

Emerald – Mutiny

Artist: Emerald

Herkunft: Schweiz

Song: Mutiny

Album: Re-Forged

Genre: Heavy Metal, Epic Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:06 Minuten

Link: https://www.emerald.ch

Chthonic – Gurd The Isle Eternally

Artist: Chthonic

Herkunft: Taiwan

Song: Guard The Isle Eternally

Album: Pandemonium

Genre: Melodic Black Metal, Death Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:06 Minuten

Link: https://chthonic.tw/en/

Rebellion – Thor

Artist: Rebellion

Herkunft: Deutschland

Song: Thor

Album: Arise: From Ginnungagap To Ragnarök – The History Of The Vikings Volume III

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:06 Minuten

Link: http://www.rebellion-metal.de

Hawkwind – Damnation Alley

Artist: Hawkwind

Herkunft: England

Song: Damnation Alley

Album: Quark, Strangeness And Charm

Genre: Psychedelic Rock, Space Rock, Progressive Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1977

Spielzeit: 9:06 Minuten

Link: http://www.hawkwind.com

Helheim – Svart Visdom

Artist: Helheim

Herkunft: Norwegen

Song: Svart Visdom

Album: Jormundgand

Genre: Viking Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 9:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/helheimnorway/

Nile – To Dream Of Ur

Artist: Nile

Herkunft: USA

Song: To Dream Of Ur

Album: Black Seeds Of Vengeance

Genre: Technical Death Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 9:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nilecatacombs/

Bullcreek – The Monastery

Artist: Bullcreek

Herkunft: Niederlande

Song: The Monastery

Album: Osschaert

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 9:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BullcreekMetal/

Pain Of Salvation – People Passing By

Artist: Pain Of Salvation

Herkunft: Schweden

Song: People Passing By

Album: Entropia

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 9:07 Minuten

Link: http://painofsalvation.com

Ahab – Fathoms Deep Below

Artist: Ahab

Herkunft: Deutschland

Song: Fathoms Deep Below

Album: The Giant

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:07 Minuten

Link: http://ahab-doom.de

Gernotshagen – Zyklus Tod

Artist: Gernotshagen

Herkunft: Deutschland

Song: Zyklus Tod

Album: Ode Naturae

Genre: Pagan Metal, Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:07 Minuten

Link: https://www.gernotshagen.com

Helrunar – Die Kirch Ist Umbgekehret

Artist: Helrunar

Herkunft: Deutschland

Song: Die Kirch Ist Umbgekehret

Album: Niederkunfft

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/helrunar

Sleipnir – Ancestral Blood (Brothers From The Day We Were Born)

Artist: Sleipnir

Herkunft: England

Song: Ancestral Blood (Brothers From The Day We Were Born)

Album: Bloodbrothers

Genre: Epic Viking Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 9:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SleipnirVikingMetal/

Green Day – Jesus Of Suburbia

Artist: Green Day

Herkunft: USA

Song: Jesus Of Suburbia

Album: American Idiot

Genre: Punk Rock, Alternative Rock, Pop Punk

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:08 Minuten

Link: https://greenday.com

Pentagram – Burning Saviour

Artist: Pentagram

Herkunft: USA

Song: Burning Saviour

Album: Day Of Reckoning

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 9:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pentagramusa/

Bölzer – A Shepherd In Wolven Skin

Artist: Bölzer

Herkunft: Schweiz

Song: A Shepherd In Wolven Skin

Album: Lese Majesty (EP)

Genre: Black Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/bolzerband

Heavenly – Miracle

Artist: Heavenly

Herkunft: Frankreich

Song: Miracle

Album: Dust To Dust

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/Heavenly/100050224610768

Harakiri For The Sky – Fire, Walk With Me

Artist: Harakiri For The Sky

Herkunft: Österreich

Song: Fire, Walk With Me

Album: Arson

Genre: Post Black Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/HarakiriForTheSky

Excelsis – Üsi Freiheit

Artist: Excelsis

Herkunft: Schweiz

Song: Üsi Freiheit

Album: Tod U Vergäutig

Genre: Folk Metal, Power Metal, Helvetic Folk Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:08 Minuten

Link: http://excelsis.ch/wordpress/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.