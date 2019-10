Time For Metal: Neue TFM Tassen sind im Merchstore eingetroffen

Hey ihr Metalheads,

wie versprochen, haben wir nun für euch einen neuen Artikel bei uns in unserem Merchandise-Shop (Link: hier) aufgenommen. Mit der „Contents May Be Hot-Tasse“ bekommen wir endlich wieder frischen Wind an die Kaffeemaschine. Egal ob im Büro, im Urlaub oder zu Hause, mit unserer Tasse seid ihr immer richtig ausgerüstet, wenn das zweitwichtigste Getränk des Metalheads serviert wird (natürlich der Kaffee – oder Tee). Doch damit nicht genug – mit den orangenen Applikationen am Griff und im inneren der Tasse fallt ihr auch gleich richtig auf. Das auf der Front präsentierte Logo und der QR-Code zeigen jedem sofort, welche Musikrichtung die Richtige ist und warnen selbstredend, dass der Inhalt „Heiß“, „Hart“ und „Extrem Laut“ ist.

Geliefert wird die schöne Tasse für nur 13,50 € in einem kleinen Karton mit TFM Aufkleber.

(Lieferung ohne Dekoration – denn die Tasse ist schon so dekorativ genug!)

Euer Time For Metal Team