Time For Metal Osterverlosung 2021: am Ostersonntag mit Kommissar Wallander – Staffel 1 und dem Ficken Liquors – Pirat 0,5 l

Die Time For Metal Osterverlosung 2021 ist erfolgreich mit unseren Partnern EFAG GmbH & Co. KG, Pandastorm und Edel Motion am Freitag gestartet. Am heutigen Ostersonntag steht das nächste spannende Paket für euch bereit. Als Serie gibt es die erste Staffel vom schwedischen Krimiüberflieger Kommissar Wallander – Staffel 1. Dazu könnt ihr als möglicher Gewinner Ficken Liquors in der schicken Pirat 0,5 l Flasche auftischen.

Das Review zur Kommissar Wallander – Staffel 1 findet ihr hier: https://time-for-metal.eu/kommissar-wallander-staffel-1/

Den Bericht zum Ficken Liquors – Pirat 0,5 l könnt ihr hier noch einmal aufrufen: https://time-for-metal.eu/ficken-liquors-pirat-05l/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 06.04.2021!

Time For Metal, EFAG GmbH & Co. KG, Pandastorm und Edel Motion wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Tuesday 6th of April 2021 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

