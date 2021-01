Filmtitel: Kommissar Wallander – Staffel 1

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Englisch

Laufzeit: ca. 270 Minuten

Genre: Krimi, Thriller, Drama

Release: 27.11.2020

Regie: Philip Martin, Niall MacCormick

Link: www.edel.com

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Kenneth Branagh, Sarah Smart, Sadie Shimming, Tom Hiddleston, Richard McCabe

Kommissar Wallander von Henning Mankell darf man schon als schwedisches Aushängeschild bezeichnen, wenn es darum geht, Drama, Krimi und Thriller in eine nordeuropäische kühle wie verworrene Struktur zu verpacken und dabei stets den Leser in den Bann zu ziehen. Schon lange kann man das Material vom vielseitigen Stockholmer auch in Bild und Ton erleben, der vor fünf Jahren in seiner neuen Heimat Göteborg im Alter von 67 Jahren verstorben ist. Bekanntheit erlangte er bei uns durch Wallander, welches dieses heutige Thema noch brisanter macht. Über Edel Germany GmbH gibt es in den nächsten Monaten vier Staffeln der Krimiserie. Seit Ende November steht der erste Part bereit, über den wir euch heute berichten wollen. Ende dieses Monats wird zudem mit der zweiten Staffel nachgelegt. Der Start enthält die Filme Die Falsche Fährte, Die Brandmauer & Mitsommermord nach den gleichnamigen Bestsellern von Henning Mankell.

Die Story von Kommissar Wallander – Staffel 1:

Kommissar Kurt Wallander untersucht eine Reihe rätselhafter Verbrechen und scheinbar motivloser Morde in den vermeintlich friedlichen Orten in und um Ystad im schönen Südschweden. Was verbindet den schockierenden Selbstmord einer jungen Frau und den brutalen Mord an einem Regierungsminister? Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem erschlagenen Taxifahrer und dem vermeintlichen Herzinfarkt eines IT-Experten? Und gelingt es Wallander, den Mörder seines Kollegen zu stellen, bevor dieser ein weiteres Mal zuschlägt? Während er dabei überraschende und bisweilen schockierende Wahrheiten ans Licht bringt, muss sich der unvollkommene, aber zutiefst menschliche Kommissar auch seinen ganz persönlichen Dämonen stellen.

Es scheint, als habe Henning Mankell die Rolle seines melancholischen Ermittlers dem renommierten Shakespeare-Darsteller Kenneth Branagh auf den Leib geschrieben: In diesen gelungenen Verfilmungen der Henning-Mankell-Bestseller lotet er die charismatische Figur des Kommissars Kurt Wallander auf faszinierende Weise neu aus. Verstärkt durch eine hervorragende Kameraarbeit, entwickeln die Filme eine Sogkraft, die den Zuschauer immer tiefer in Mankells Universum hineinzieht.