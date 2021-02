To Kill Achilles: veröffentlichen neue Single / Video „There’s No Right Way To Say This…“

Die fünfköpfige Alternative-Rockband, To Kill Achilles, aus Dundee, Schottland, veröffentlicht heute neben der neuen Single / Video There’s No Right Way To Say This…, ihr brandneues Album Something To Remember Me By, ab sofort erhältlich via Arising Empire!

Durch die lyrische Inspiration aus persönlichen Lebenserfahrungen und den musikalischen Einfluss einer Vielzahl alternativer Genres konnten sie ein Kunstwerk schaffen, das die Botschaft der Band vollständig widerspiegelt: “We only exist when we exist together.”

Schaut euch das Musikvideo zu There’s No Right Way To Say This… jetzt an:

Mehr zum neuen Album:

Quelle: Arising Empire