Tobias Sammet’s Avantasia: veröffentlichen neue Single „The Wicked Rule The Night (Feat. Ralf Scheepers)“

Worten, die sich wie eine aufregende Vorhersage lesen, lassen Tobias Sammet’s Avantasia Taten folgen, und läuten mit The Wicked Rule The Night ein neues Zeitalter im fantastischen, immer größer werdenden Avantasia-Universum ein.

Nachdem er über drei Jahre an neuem Material gearbeitet hat, bricht Mastermind Tobias Sammet mit seiner All-Star-Formation jetzt endlich sein musikalisches Schweigen und präsentiert einen epischen Vollgas-Track, bei dem der Meister selbst sich gemeinsam mit Gastsänger Ralf Scheepers gesanglich in absoluter Weltklasse-Form präsentiert.

Der Song, der einen ersten Eindruck des im Herbst erscheinenden neunten Avantasia-Albums A Paranormal Evening With The Moonflower Society vermittelt, kommt mit einem aufwendig animierten Lyric-Video, für das sich Costin Chioreanu verantwortlich zeichnet.

Hier gibt es das Video:

Tobias Sammet über The Wicked Rule The Night:

„Ich bin mit allen Songs auf dem kommenden Album extrem glücklich, man hätte jeden davon als erste Single auskoppeln können. Aber nach den letzten beiden Jahren hatte ich auch irgendwie das Bedürfnis, mit Volldampf loszustürmen, sobald man mich von der Leine lässt. Und ehrlich gesagt ist es auch geil zu wissen, dass viele wahrscheinlich ein etwas weniger extremes Stück zu Avantasias Wiedereintritt in die Erdatmosphäre erwartet hätten. Avantasia ist aber stilistisch nicht festgelegt, alles ist erlaubt, kommerziell, episch, grotesk oder voll auf die Glocke, scheißegal: All das ist Teil der ureigenen Welt von Avantasia. Wir haben unsere eigene Schublade gefunden und da gelten andere Gesetze. Die Fans der ersten Stunde wissen das. Ich denke, dass The Wicked Rule The Night einerseits viele meiner Trademarks trägt, wie man sie zum Teil von Avantasia oder auch Edguy kennt, und dabei unvorhersehbar, spannend, frisch und neu klingt. Nummer sicher ist doch Kasperkram.“

Avantasia live:

24.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

08.07. FI Tampere – Sauna Open Air

09.07. FI Oulu – Rock in the City

11.07. NO Oslo – Sentrum Scene

13.07. SE Gävle – Gefle Metal Festival

21.07. DE Fulda – Domplatz

23.07. CH Pratteln – Z7 Summer Nights

03.08. DE Wacken – Wacken Open Air

04.08. DE Ludwigsburg – KSK Music Open

19.08. CZ Moravsky Krumlov – Rock Castle

26.08. DE Coburg – Schlossplatz

03.09. DE Gelsenkirchen – Nine Lives Open Air Festival

Über Avantasia:

Avantasia, das All-Star-Rock-Outlet unter der Leitung von Edguy-Sänger, Songwriter und Produzent Tobias Sammet, veröffentlichte am 1. Februar 2019 das achte Album Moonglow über Nuclear Blast Records, welches in Deutschland auf Platz eins der Albumcharts landete und in 17 Ländern in Europa, Asien und Amerika in die Charts stürmte, bevor Avantasia auf eine zehnmonatige Welttournee durch Europa, Russland, Asien, Australien, Nord- und Südamerika aufbrach.

Seit den Anfängen im Jahr 1999 waren auf den vergangenen Avantasia-Veröffentlichungen internationale Stars wie Alice Cooper, Klaus Meine und Rudolf Schenker (Scorpions), Sharon Den Adel (Within Temptation), Bruce Kulick und Eric Singer (Kiss), Eric Martin (Mr Big), Saxons Biff Byford, Ex-Twisted Sister-Frontmann Dee Snider und viele mehr vertreten.

Auf The Wicked Rule The Night sind zu hören:

Tobias Sammet – Gesang, Keyboards, Bass

Sascha Paeth – Gitarre

Felix Bohnke – Schlagzeug

Ralf Scheepers – Gesang

