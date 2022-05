Wave-Gotik-Treffen vom 3. bis 6. Juni 2022 in Leipzig (Vorbericht)

Eventname: Wave-Gotik-Treffen 2022

Bands: 13th Chime, A Split Second, A.A.Williams, Accessory, Aeronautica, Aesthetic Perfection, Alcest, Alex Henry Foster, And Also The Trees, Astari Nite, Axel Thielmann, Basszilla, Bedless Bones, Beyond Obsession, Bianca Stücker & Bruxas Solis, Blacklist, Blitz Union, Boytronic, Brutus, By The Spirits, Cabaret Nocturne, Centhron, Cesair, Children On Stun, Choir Boy, Clan Of Xymox, Claudia Gräf, Collection D’Arnell-Andrea, Combichrist, Corvus Corax, Culk, Cultural Underground Neo Terror, Cut Hands, Dark, Dawn Of Ashes, De Ambassade, Dead Lights, Death In Rome, Deathsomnia, Decembre Noir, Devil-M, Die Arbeit, Die Art, Diodati, DSTR, Ekkehard Fellner, Enter Tragedy, Erdling, ESA, Faderhead, Fejd, Feuerdorn, Fiddler’s Green, Finsterforst, Fïx8:Sëd8, Flint Glass, Forndom, Frankenstein, Funhouse, Future Lied To Us, Garmarna, Girls Under Glass, Gggolddd, Grendel, Grundeis, Haggefugg, Hapax, Harakiri For The Sky, Hellgreaser, Horskh, Hørd, Hubertus Schmidt, I‚m Your Stalker, IAMX, Intent:Outtake, Ivo Nitschke, Jadu, Jihad, Joanna Gemma Auguri, Kaizer, Kalte Nacht, Kite, Kontrast, Kontrolle, Korine, L‚Âme Imortelle, Lacrimas Profundere, Lacrimosa, Letzte Instanz, Liebknecht, Lights Of Euphoria, Lindy-Fay Hella & Dei Farne, Linea Aspera, Lizette Lizette, Loell Duinn, Louise Lemón, Lucy Kruger And The Lost Boys, Mark Benecke, Messer, Metallspürhunde, Midgards Boten, Mister Misery, Nachtblut, Neuroticfish, New Days Delay, Night Nail, NightNight, Nim Vind, Noisuf-X, Nosferatu, NNHMN, Nullvektor, Of The Wand And The Moon, Orange Sector, Painbastard, Paralyzzer, Patty Gurdy’s Circle, Philipp Hochmair & Die Elektrohand Gottes, Proyecto Mirage, Pseudokrupp Project, Pyogenesis, Rabia Sorda, Ragnaröek, Regard Extrême, Reichsfeind, Rezurex ,Riki, Ritual Howls, Rue Oberkampf, S.P.O.C.K, Schneewittchen, Schöngeist, Sebastian Fitzek, Seelennacht, Shad Shadows, She Owl, Sigue Sigue Sputnik, Sjöblom, Soft Kill, Soko Friedhof, Solar Fake, Soulbound, SRSQ, Stahlmann, Storm Seeker, Sulpher, Superikone, SYZYGYX, Tanzwut, Terrorfrequenz, The 69 Eyes, The Devil & The Universe, The Exploding Boy, The Fright, The Kingspipers, The Names, Tilo Augsten, Tobias Bernstrup, Totenwald, Trobar De Morte, Tvinna, Twisted Nerve, Unzucht, Varg, VNV Nation, VV & The Void, Waldkauz, Warfield, Warm Graves, Whispering Sons, Whispers In The Shadow, Winterkälte, Xotox (Stand 21.05.2022)

Datum: 03.06. – 06.06.2022

Ort: Leipzig

Kosten: Ticket : 170 €; Obsorgekarte: 30 €, Parkvignette 15 €

Genre: Black Metal, Death Metal, Doom Metal, Rock, Gothic, Gothic Rock, Punk, Gothic Metal, Industrial, Dark Wave

Besucher: ca. 20.000

Tickets: https://www.wave-gotik-treffen.de/karten.php

Link: https://www.wave-gotik-treffen.de

Auch Stammbesucher des Wave-Gotik-Treffen in Leipzig dürfen sich 2022 wieder auf ein dunkles Pfingstwochenende freuen. Das etablierte Festival kann nun nach zwei Jahren Coronapause wieder stattfinden. Anfangs musste man noch um die Agra Messe als Location bangen, doch schlussendlich bleibt alles beim Alten.

Pünktlich zum Pfingstfreitag öffnen die (un)heiligen Hallen in Leipzig Markleeberg wieder ihre Pforten und empfangen knapp 20.000 Festivalbesucher. Doch wie schon in den Vorjahren verteilen sich die Festival- und Konzertorte über die ganze Stadt. So mischt sich dunkles Gruftivolk wieder mit den Leipzigern und vielen Schaulustigen, für die das Pfingstwochenende und die Gothics in Leipzig ein fester Bestandteil geworden ist.

Das diesjährige Line-Up hält auch für Metalheads, die sich auf das WGT verirren, ein paar Schmankerl bereit. Besonders freuen darf man sich auf Harakiri For The Sky, Pyogenesis, Varg, The Fright, December Noir und Finsterforst. Wer genreoffen ist, sollte aber auch einmal bei den Kultrockern von The 69 Eyes und Lacrimas Profundere vorbeischauen. Ebenfalls interessant wird sicher der Auftritt von Lindy-Fay Hella sein, die der eine oder andere auch von Wardruna kennt.

Neben Konzerten haben die Veranstalter auch dieses Jahr wieder für Abwechslung und etwas Kultur gesorgt. So stehen zudem wieder Lesungen, Ausstellungen und andere Events auf dem Programmplan. Auch der Shoppinglust kann man auf dem WGT genüsslich frönen. Eine ganze Messehalle der Agra wird wieder zur Shoppingmall umfunktioniert und lädt alle Besucher zu einem Einkaufsbummel ein.

Das Wave-Gotik-Treffen findet von Freitag, den 3. Juni bis zum Pfingstmontag, den 6. Juni 2022 statt. Der Ticketpreis liegt bei 170 €. Wer am Agragelände zelten will, braucht eine Obsorgekarte für 30 € und das Parkticket für alle Tage liegt bei 15 €.