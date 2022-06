Tobias Sammet’s Avantasia: kündigen brandneues Studioalbum “A Paranormal Evening With The Moonflower Society” an

Auf in ein neues Zeitalter im fantastischen Universum von Avantasia!

Tobias Sammet ist zurück mit Leidenschaft, unglaublicher Energie und einem musikalischen Monument von epischer Tiefe. Das neunte Avantasia-Studioalbum trägt den Titel A Paranormal Evening With The Moonflower Society und wird am 21. Oktober über Nuclear Blast erscheinen.

Pure Magie, die den Hörer mit einer Mischung aus Metal, Classic Rock und allen Zutaten, die Avantasia zu Avantasia machen, fesselt; niemand legt mehr Herzblut in seine Songs als Tobias mit Avantasia.

Tobias Sammet über das neue Album:

„Von den ersten Songideen, die ich bereits in den Jahren 2018 und 2019 hatte, bis hin zur Produktion, der Orchestrierung, den Keyboards, Arrangements und Details war ich in sämtliche Arbeitsschritte so tief eingebunden, dass das Album extrem persönlich wurde. Es ist in allen Belangen verdammt nah an meiner ursprünglichen künstlerischen Vision, auch weil ich einfach sehr viel Zeit in den letzten zweieinhalb Jahren hatte. Es gab ja sonst kaum etwas zu tun. Das Leben wurde entschleunigt, und mein Mysteryhausen-Studio wurde von immer größerer Bedeutung, denn es diente mir als Eingang in eine andere Welt, voller Musik, Inspiration und Begegnungen mit meinen Musen, die mir dabei halfen, einen klaren Kopf und die Hoffnung zu bewahren. Ich bin sehr stolz auf das Album, da sind einige meiner besten Songs drauf, einige meiner emotionalsten und extremsten Gesangs-Performances, und einige der besten Gast-Beiträge überhaupt. Ich könnte mit dem Resultat wirklich nicht glücklicher sein. Und wenn Ihr es hört, werdet Ihr wissen, warum!“

Auf A Paranormal Evening With The Moonflower Society, werden elf magische Songs präsentiert, veredelt von hochkarätigen Gastmusikern, die den Zuhörer mit einer unglaublichen Frische und Ausgereiftheit verzaubern.

Als ersten Vorgeschmack veröffentlichte Avantasia kürzlich ein Video zur Single The Wicked Rule The Night mit Primal Fear-Frontmann Ralf Scheepers.

Guckt es euch hier an:

Produziert wurde das Album von Tobias Sammet gemeinsam mit Sascha Paeth.

Das wundervolle Artwork wurde vom schwedischen Illustrator Alexander Jansson gezeichnet.

A Paranormal Evening With The Moonflower Society Tracklist:

1. Welcome To The Shadows

2. The Wicked Rule The Night

3. Kill The Pain Away

4. The Inmost Light

5. Misplaced Among The Angels

6. I Tame The Storm

7. Paper Plane

8. The Moonflower Society

9. Rhyme And Reason

10. Scars

11. Arabesque

Avantasia live:

24.06. ES Cartagena – Rock Imperium Festival

30.06. ES Barcelona – Rock Fest

08.07. FI Tampere – Sauna Open Air

09.07. FI Oulu – Rock in the City

11.07. NO Oslo – Sentrum Scene

13.07. SE Gävle – Gefle Metal Festival

21.07. DE Fulda – Domplatz

23.07. CH Pratteln – Z7 Summer Nights

03.08. DE Wacken – Wacken Open Air

04.08. DE Ludwigsburg – KSK Music Open

19.08. CZ Moravsky Krumlov – Rock Castle

26.08. DE Coburg – Schlossplatz

03.09. DE Gelsenkirchen – Nine Lives Open Air Festival

Über Avantasia:

Avantasia, das All-Star-Rock-Outlet unter der Leitung von Edguy-Sänger, Songwriter und Produzent Tobias Sammet, veröffentlichte am 1. Februar 2019 das achte Album Moonglow über Nuclear Blast Records, welches in Deutschland auf Platz eins der Albumcharts landete und in 17 Ländern in Europa, Asien und Amerika in die Charts stürmte, bevor Avantasia auf eine zehnmonatige Welttournee durch Europa, Russland, Asien, Australien, Nord- und Südamerika aufbrach.

Seit den Anfängen im Jahr 1999 waren auf den vergangenen Avantasia-Veröffentlichungen internationale Stars wie Alice Cooper, Klaus Meine und Rudolf Schenker (Scorpions), Sharon Den Adel (Within Temptation), Bruce Kulick und Eric Singer (Kiss), Eric Martin (Mr Big), Saxons Biff Byford, Ex-Twisted Sister-Frontmann Dee Snider und viele mehr vertreten.

Mehr Infos:

www.tobiassammet.com

www.facebook.de/avantasia