Nick Cave And The Bad Seeds am 27.06.2022 in der Lanxess Arena in Köln

Band: Nick Cave And The Bad Seeds

Ort: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Datum: 28.06.2022

Kosten: Verschiedene Preiskategorien

Genre: Post Punk, Alternative Rock, Singer/Songwriter

Besucher: ca. 10.000 Besucher

Veranstalter: Lanxess Arena

Setliste

Get Ready For Love There She Goes, My Beautiful World From Her To Eternity O Children Jubilee Street Bright Horses I Need You Waiting For You Carnage Tupelo Red Right Hand The Mercy Seat The Ship Song Higgs Bossom Blues City Of Refuge White Elephant Into My Arms (Zugabe) Vortex (Zugabe) Ghosteen Speaks (Zugabe) Jack The Ripper (Zugabe) Henry Lee (Zugabe) Mermaids

Heute Abend geht es mal zu einem etwas größeren Event für Heike und mich nach Köln. Das hat einen guten Grund, denn in der Lanxess Arena erwartet uns heute Abend Nick Cave, den wir das letzte Mal vor sage und schreibe 16 Jahren (damals in Bonn in der Beethovenhalle in wesentlich kleinerer Location) gesehen haben. Damals waren auch noch die Originalmitglieder Blixa Bargeld (Gitarre) und Mick Harvey (Schlagzeug) da, die schon lange nicht mehr Teil der Bad Seeds sind. Verblieben seit diesem Gig ist einzig und allein noch Nick Caves Kumpel Warren Ellis. The Bad Seeds sind eine australische Band, die in Berlin gegründet wurde.

Nick Cave hat uns schon immer inspiriert und so war auch Into My Arms unser Hochzeitssong. Wir sind natürlich gespannt, ob Nick Cave diesen Song heute Abend für uns spielt.

Die Lanxess Arena ist recht ordentlich gefüllt, ich denke, es dürften so 8.000 – 10.000 Leute hier sein. Ein Kollege sagt mir, dass gestern bei Queen mit Adam Lambert wohl einiges mehr an Publikum hier gewesen ist. Das Publikum ist halt sehr hungrig.

Fotos dürfen die Fotografen heute Abend am Rand des Bühnengrabens die ersten Songs machen. Das reicht aber vollkommen, denn da wird richtig gut mit Licht gespielt und Nick Cave geht direkt mit dem ersten Song Get Ready For Love mit dem Publikum auf „Tuchfühlung“. Das Publikum ist Ready For Love, bzw. Ready For Nick Cave. Und außerdem ist das mal eine echte Ansage!

Im Mittelpunkt steht natürlich der ehemalige Frontmann der (Post) Punk Band The Birthday Party. Ich will es nicht unbedingt eine Ein-Mann-Show des Australiers nennen, denn die restlichen Musiker (sechs weitere) und drei Background Sänger/Sängerinnen machen hier hervorragende Arbeit und tragen zum Gesamtergebnis perfekt bei. Neben Frontmann Nick Cave hebt sich sein alter Kumpel Warren Ellis im extravaganten Auftreten wie gewohnt hervor. Der schreddert nicht nur Violine und Gitarre und sonstige (Saiten) Instrumente, sondern es sieht manchmal so aus, als wenn er einen Vernichtungsfeldzug gegen seine Instrumente vornimmt.

Nick Cave ist dauernd in Bewegung. Er befindet sich auf der Bühne und auf dem Laufweg der Absperrung direkt vor den Fans, die extra für ihn so angefertigt wurde. Damit nicht genug, denn sehr oft ist er darüber hinaus sogar im bzw. über dem Publikum, denn seine Fans tragen ihn auch schon einmal, während er singt.

Nach There She Goes, My Beautiful World ist für mich (und die beiden anderen Fotografen) unten im Graben Schluss, denn jetzt müssen wir gehen und uns wieder nach oben bewegen. Ich gebe meine Kamera an der Info ab und genieße das Konzert von oben mit bester Sicht auf die Show.

Diese Show von Nick Cave And The Bad Seeds ist wirklich ein Genuss. Die Songs auf der heutigen Setliste sind so etwas wie ein Bogen zwischen Melancholie, Trauer und ausufernder Energie. Nick Cave, dessen Sohn Arthur Cave vor Kurzem bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, zeigt hier alle Facetten. Vor allem ist er ein Prediger und Publikumsfänger. Dauernder Kontakt und Nähe zu seinen Fans ist es, was dieses Konzert ausmacht, getreu dem Titel des ersten Songs Get Ready For Love. Die Fans stehen mit ausgestreckten Armen und Händen vor ihm, um auch nur eine Berührung zu erhaschen.

So ist dieser Konzertabend ein sehr ergreifender und auch intimer Abend (wenn so etwas bei dieser Menge an Fans überhaupt vorstellbar ist). Man kann sich in Melancholie fallen lassen, wie zum Beispiel bei I Need You. Das darauffolgende Waiting For You ist ein ganz intimer Song, bei dem nur Nick Cave und Warren Ellis auf der Bühne sind. Richtig energiegeladen mitwippen kann man bei solch einem Song wie Tupelo, für mich einer der großartigsten Songs, die Nick Cave geschrieben hat, aber da gibt es noch einige mehr. Eigentlich kann ich mich nicht festlegen, welcher Song der geilste am heutigen Abend oder auch generell von Nick Cave ist.

Bei Higgs Bosom Blues wird jemand aus dem Publikum auf die gleiche Höhe wie Nick Cave von den Fans hochgehoben. Nick dazu: Miley Cyrus floats in a swimming pool in Taluca Lake. And you’re the best girl I ever had. Can’t remember anything at all…

Irgendwann küsst er einen Fan auf die Glatze … also wirklich Get Ready For Love hier heute Abend. Nach White Elephant ist dann Schluss. Aber nur vom regulären Teil. Die Band verabschiedet sich und kommt nach den tosenden Zugaberufen wieder auf die Bühne. Nein, nicht die Band, sondern zunächst Nick Cave alleine am Klavier und die drei Background Sänger/innen. Er intoniert Into My Arms. Das ist natürlich jetzt ganz großes Kino für Heike und mich persönlich. Nicht nur uns gefällt es, sondern auch den restlichen Fans. Insgesamt drei Zugaben gibt es mit Into My Arms, Vortex und Ghosteen Speaks. Drei Zugaben fürs Herz. Dann fällt der Vorhang, aber Nick Cave und seine Bad Seeds lassen sich heute nicht lumpen und legen noch drei weitere Zugaben mit den legendären Songs Jack The Ripper, Henry Lee und Mermaids hin, bevor der (imaginäre) Vorhang endgültig fällt und die Akteure mit wuchtigem Applaus entlassen werden. Henry Lee, im Original mit der genialen P.J Harvey, ist am heutigen Abend ein Duett mit einer der Backgroundsängerinnen.

Fazit: Ein Abend der kulturellen/musikalischen Extraklasse mit Nick Cave And The Bad Seeds in der Lanxess Arena in Köln. Sensationelle Publikumsnähe des Stars und eine ebenso geniale Setliste, die zwischen depressiver Melancholie und ausufernder Energie wechselt. Über Setlisten kann/darf man ja immer streiten, die heutige Setliste dürfte jedoch für jeden Fan etwas dabei gehabt haben. Nick Cave schwebt mit seinen Bad Seeds in eigenen Sphären. Diese Show muss man einfach erlebt haben. Besser kann eine Woche nicht beginnen. Am Mittwoch gibt es für mich das dreckige Kontrastprogramm mit EyeHateGod im Das Bett in Frankfurt.