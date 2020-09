Touché Amoré: neuer Song “I’ll Be Your Host“ online

Erst kürzlich kündigten Touché Amoré anhand des Tracks Limelight (ft. Andy Hull) ihr neues Album Lament für den 09.10. auf Epitaph an.

Nun präsentieren die Post-Hardcore-Größen aus L.A. mit I’ll Be Your Host einen weiteren neuen Song!

Sänger Jeremy Bolm kommentiert:

“I’ll Be Your Host is a song about the overwhelming nervousness I get when someone approaches me and talks to me about their dead loved ones, I feel horrible because I 100% understand why they’re sharing it with me. It’s hard having to stomach tragic story after tragic story while sometimes being asked advice when I absolutely don’t have the answers.”

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat sich das Quintett auf bisher vier Alben intimen Themen wie Angst, Entfremdung, Krebs und Tod gewidmet. Nach über einem Jahrzehnt läutet nun das von Ross Robinson (Slipknot, Korn und At The Drive-In) produzierte Album Lament nun einen Weg der Hoffnung ein. Es folgt auf das 2016er Album Stage Four, auf dem Sänger Jeremy Bolm den Tod seiner Mutter verarbeitete und das sowohl bei Fans als auch Kritikern enormen Anklang fand und schließlich auf Platz 34 der deutschen Albumcharts einstieg.

Lament Tracklist:

1. Come Heroine

2. Lament

3. Feign

4. Reminders

5. Limelight (ft. Andy Hull)

6. Exit Row

7. Savoring

8. A Broadcast

9. I’ll Be Your Host

10. Deflector

11. A Forecast