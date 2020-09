Corey Taylor: veröffentlicht neues Musikvideo zu „HWY 666”

Bereit für eine Spritztour? Corey Taylor nimmt uns mit auf den HWY 666 – in seinem neuen Song, der begleitet wird von einem teuflisch gut animierten Lyric Video. Darin gibt es die passenden Bilder zu Corey Taylors folgenschwerer Begegnung mit dem Teufel zu sehen, die er im Song besingt. Klanglich ist HWY 666 eine diabolische Mixtur aus Outlaw-Country, Punk und Hardrock, abgerundet durch Corey Taylors cineastisches Storytelling und eine feurige Hook.

HWY 666 ist nach Black Eyes Blue und CMFT Must Be Stopped der dritte Vorbote des kommenden Debüt-Soloalbums CMFT des Slipknot und Stone Sour Frontmanns, das am 2. Oktober erscheint. Aufgenommen im Hideout Studio in Las Vegas mit Produzent Jay Ruston und seiner Band – Christian Martucci [Gitarre], Zach Throne [Gitarre], Jason Christopher [Bass] und Dustin Robert [Drums] –, ist das Album eine wilde und aufregende Reise durch Tylers musikalische Psyche.

CMFT Tracklist:

1. HWY 666

2. Black Eyes Blue

3. Samantha’s Gone

4. Meine Lux

5. Halfway Down

6. Silverfish

7. Kansas

8. Culture Head

9. Everybody Dies On My Birthday

10. The Maria Fire

11. Home

12. CMFT Must Be Stopped [Feat. Tech N9ne & Kid Bookie]

13. European Tour Bus Bathroom Song

Über Corey Taylor:

Corey Taylor ist bekannt als Aushängeschild und Stimme der Multi-Platin-Band Slipknot und der ebenfalls mit Platin ausgezeichneten Band Stone Sour sowie als Bestseller-Autor und Schauspieler mit diversen Film- und Fernsehreferenzen.

Weltweit kommen Slipknot auf 13 Platin- und 44 Gold-Alben, von denen u.a. drei #1 der amerikanischen Billboard 200 belegten und vier auf #2 der deutschen Charts kamen [Vol. 3 (The Subliminal Verses), All Hope Is Gone, .5 Tthe Gray Chapter und We Are Not Your Kind]. Das 2019 veröffentlichte We Are Not Your Kind markiert einen kreativen Höhepunkt für Slipknot, wie u.a. die Lobeshymnen von The Ringer, The Fader, GQ und die Ehre der Ernennung zum #1 „Best Metal Album of 2019” durch den Rolling Stone unterstreichen. Mit zwei Gold-ausgezeichneten Alben und einer Platin-Single haben Stone Sour u.a. fünf Top-5-Debüts in den „Billboard 200” und drei Top-5-Platzierungen in Deutschland auf dem Konto, ihr Album House Of Gold & Bones – Part 1 wurde von Loudwire zum „Rock Album of the Decade” gekürt und brachte zudem eine eigene Graphic Novel desselben Namens von Taylor hervor, die bei Dark Horse Comics verlegt wurde. Das 2017 veröffentlichte Album Hydrograd beinhaltet die überaus erfolgreiche Single Song #3 mit über 100 Millionen Streams und konnte sich zudem fünf Wochen auf #1 der „Billboard Mainstream Rock Songs”-Charts halten. Die New York Times Bestseller-Liste belegte Taylor Seven Deadly Sins erstmals 2011 mit, das sich vier Wochen in den Charts hielt. Es folgten drei weitere beliebte Bände: A Funny Thing Happened On The Way To Heaven [2013], You’re Making Me Hate You [2015], und America 51 [2017]. Seine Filmografie umspannt derweil Fear Clinic, Doctor Who, Officer Downe und Sharknado 4. Corey Taylor gehört zu den wenigen Menschen, die sowohl ein Symposium an der Oxford University geben als auch Metalfestivals rund um die Welt als Headliner spielen können.

Weitere Infos unter www.thecoreytaylor.com