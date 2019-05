TraumeR: kündigen neues Album ‚History‘ für den 05.07. an

Das neueste Highlight des aufstrebenden ROAR-Labels (u.a. Steel Prophet, Mystic Prophecy, Ashes Of Ares, Monument) kommt von Brasiliens Power-Metal-Flaggschiff TraumeR.

In den letzten Jahren hat die Band u.a.in Japan für Furore gesorgt. Kein Wunder, stehen TraumeR doch für den dort extrem beliebten Melodic-Power-Metal.

History heißt das dritte Album, das den Bekanntheitsgrad der Gruppe jetzt auch in unseren Breiten anschieben wird.

Die Produktion von Guilherme Hirose und das Mastering in den legendären Finnvox Studios fangen die Energie und Virtuosität der Band hervorragend ein.

Die Songs kommen auf den Punkt, strotzen vor Power, Herzblut und melodischem Ohrwurmpotenzial.

Tracklist:

1. Prelude To Infinity

2. History

3. Lullaby

4. Guardians Of Time

5. The Land Of Rising Sun

6. Innocence

7. Lonely Rain

8. Revolution Has Begun

9. Seize The Day

10. Turn Back The Night

11. Thousand Tears

12. Learn To Fly (Bonus Track)

TraumeR sind:

Guilherme Hirose – Vocals

Fabio Polato – Guitars

Nelson Hamada – Keyboards

Regis Lima – Bass

Felipe Santos – Drums

Kommentare

