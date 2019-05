Unprocessed: veröffentlichen neue Single „Fear“ und verkünden Album „Artificial Void“

Nachdem das Label-Debütalbum Covenant mit seiner atemberaubenden Gitarrenarbeit und einer frischen Interpretation von Djent mit Metalcore Elementen weltweit für Aufsehen sorgte, veröffentlichen Unprocessed die erste Single Fear und kündigen ihr zweites Album Artificial Void an, das am 9. August weltweit veröffentlicht wird.

Fear offenbart eine noch eingängigere, massiv klingende Annäherung an die immer noch technisch anspruchsvolle Musik, die darauf wartet auf den großen Bühnen der Welt gehört zu werden.

Das Eröffnungsriff von Fear springt einem direkt ins Gesicht und eröffnet eine neue, futuristische Sky-fi-Welt mit all dem filmischen Drama, riesigen Gesangslinien und knochenbrechendem Riffage auf Bass und Gitarre, während die Drums das extrem hohe Energieniveau beibehalten.

Fear gibt einen Einblick in das, was eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen im modernen Metal 2019 sein wird und ist definitiv ein mutiges Statement für die junge Band.

Fear enthält ein filmisches Musikvideo, das in Bezug auf Farbe und Rahmenkomposition stark an moderne Netflix-Serien erinnert. Alles in allem fängt es die Atmosphäre des Tracks perfekt ein und zeigt die Band in einem ekstatischen Zustand, während die Mitglieder auch in einer mysteriösen Handlung auftreten.

Artificial Void wird am 09.08.2019 veröffentlicht und ist ab sofort erhältlich als exklusive Bundles, limitierte Doppel-LP, CD und Digital.

Artificial Void hier vorbestellen: https://Unprocessed.lnk.to/ArtificialVoid

Artificial Void Tracklist:

Prototype Artificial Void Ruins Fear Abandoned House Of Waters Avatar Antler’s Decay Down The Spine Another Sky The Movements, Their Echoes Closure

