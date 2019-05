Opeth: enthüllen Albumtitel und Trackliste des 13. Studioalbums, das im Herbst erscheint

Die schwedischen Meister des Progressive Heavy Rock Opeth haben heute den Titel und die Trackliste des ersehnten 13. Studioalbums In Cauda Venenum verkündert, das im Herbst diesen Jahres über Moderbolaget / Nuclear Blast erscheint.

In Cauda Venenum wurde letztes Jahr in den Park Studios von Stockholm aufgenommen und erscheint in zwei Versionen: In schwedischer und englischer Sprache. Details zu dem Album und seinen physischen und digitalen Formaten wird in den kommenden Monaten bekanntgegeben.

Noch vor der Albumveröffentlichung spielen Opeth zahlreiche Sommerfestivals und im Herbst werden sie auf eine Headlinetour durch Europa und Australien aufbrechen. Die Daten findet ihr weiter unten und Tickets sind erhältlich auf http://www.opeth.com und www.nuclearblast.de (nur Deutschland). Weitere Tourdaten auf der ganzen Welt werden bald angekündigt.

In Cauda Venenum Trackliste:

1. Livet’s Trädgård / Garden Of Earthly Delights (Intro)

2. Svekets Prins / Dignity

3. Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand

4. De Närmast Sörjande / Next Of Kin

5. Minnets Yta / Lovelorn Crime

6. Charlatan

7. Ingen Sanning Är Allas / Universal Truth

8. Banemannen / The Garroter

9. Kontinuerlig Drift / Continuum

10. Allting Tar Slut / All Things Will Pass

Opeth Tourdaten:

14.06. UK Donington – Download Festival

15.06. E Fuengirola – Rock The Coast

29.06. FIN Helsinki – Tuska Open Air

12.07. PL Warschau – Prog In Park

14.07. E Lleida – Doctor Music Festival

27.07. RO Sibiu – ArtMania Festival

02.08. D Wacken – Wacken Open Air *Sold Out*

03.08. S Öland – Borgholm Brinner

09.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

11.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

18.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

02.11. UK Leeds – Damnation Festival

08.11. D München – Backstage (Werk)

09.11. I Mailand – Alcatraz

10.11. CH Zürich – Volkshaus

11.11. F Paris – L‘Olympia

13.11. D Köln – E-Werk

14.11. D Wiesbaden – Schlachthof

15.11. D Nürnberg – Meistersingersaal

16.11. D Berlin – Huxleys Neue Welt

17.11. DK Kopenhagen – Det Kgl. Teater

10.12. AUS Adelaide – Thebarton Theatre

11.12. AUS Perth – Astor Theatre

13.12. AUS Melbourne – Palais Theatre

14.12. AUS Sydney – State Theatre

15.12. AUS Brisbane – The Tivoli

Opeths nächstes Album ist eine logische Fortführung des 2016er Monuments Sorceress, mit dem die Band auf Platz 1 der deutschen Albumcharts einsteigen konnte und das Tracks wie Sorceress, Will o the Wisp, Era und The Wilde Flowers enthielt. Es folgten zahlreichen Tourneen, inklusive einer legendären Show im Red Rocks Amphitheatre, die 2018 als das Live-Album und die Blu-Ray Garden Of The Titans veröffentlicht wurde und gekonnt die Intensität der einzigartigen Tour einfing.

