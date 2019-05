Majestica: sprechen in erstem Albumtrailer über ihre Bandgeschichte und die Entstehung von »Above The Sky«

Die schwedischen Symphonic Power Metaller Majestica werden ihr Debütalbum Above The Sky am 7. Juni 2019 via Nuclear Blast auf den Markt bringen. Nachdem das Trio mit Rising Tide und Night Call Girl bereits zwei Songs daraus vorgestellt hat, verrät Sänger/Gitarrist Tommy Johansson (Sabaton) heute im ersten Albumtrailer mehr über die Geschichte der Band sowie die Entstehung der Platte.

ICYMI:

Rising Tide Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=LbSqFU-vW9I

Night Call Girl Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=pYcSTrdDu5g

Bestellt Above The Sky jetzt hier vor.

Bestellt digital vor, um Night Call Girl und Rising Tide sofort zu erhalten (nur bei amazon und iTunes)!

Sichert euch das Album schon jetzt via Spotify: http://nblast.de/MajesticaPreSave

Hört euch den Song in den NB-New Releases-Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Das Album wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– DIGI

– 2LP (schwarz, golden)

– DIGITAL

Above The Sky – Tracklist:

01. Above The Sky

02. Rising Tide

03. The Rat Pack

04. Mötley True

05. The Way To Redemption

06. Night Call Girl

07. Future Land

08. The Legend

09. Father Time (Where Are You Now)

10. Alliance Forever

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

11. Future Land (2002)

12. Spaceballs

Aufgenommen wurde das Werk über mehrere Jahre hinweg großteils von Ronny Milianowicz (Studio Seven), der sich auch um Mix und gemeinsam mit Bandgründer Tommy Johansson (Gitarre, Gesang) um die Produktion der Scheibe gekümmert hat. Die weiteren Aufnahmen fanden unter der Leitung von Gitarrist Alex Oriz (Soundgarden Studio/Studio Oriz) statt, ehe Tony Lindgren (u.a. Katatonia, Angra, Enslaved) den Songs in den Fascination Street Studios den letzten Schliff verpasste. Das Above The Sky-Artwork wurde von Sabaton-Gitarrist Chris Rörland (u.a. Follow The Cipher) gestaltet.

Der Name Tommy Johansson mag vielen geläufig sein, bekleidet er doch seit geraumer Zeit einen der Gitarristenposten in der Heavy Metal-Band Sabaton. Bevor er jedoch Teil der schwedischen „War Machine“ wurde, war er bereits mit seiner eigenen Band Reinxeed – aktuell komplettiert durch Bassist Chris David sowie Gitarrist Alex Oriz – aktiv. Natürlich verlangsamten die umfangreichen Sabaton-Touraktivitäten den Kreativprozess der Truppe etwas. Doch nun ist sie wieder voll da: mit dem zehn Tracks enthaltenden Album Above The Sky und noch dazu mit einem neuen Bandnamen – Majestica! Mit der neuen Platte stellt Tommy einmal mehr nicht nur seine Qualitäten als Gitarrist, sondern auch als Sänger unter Beweis, die er u.a. auch im Herbst 2017 als Aushilfssänger von Twilight Force auf der Bühne präsentieren konnte.

Tommy kommentiert: „Die Veröffentlichung unseres letzten Albums ist wirklich schon eine Weile her, weshalb wir uns dazu entschieden haben, mit dem Namen Majestica quasi ’nochmal von vorne‘ zu beginnen. Der Name klingt für eine schwedische Power Metal-Band nicht nur majestätisch und episch, sondern zollt auch dem Reinxeed-Werk Majestic (2010) Tribut. Als uns dieser Name in den Sinn gekommen ist, waren wir direkt hin und weg, er fühlt sich für diese Art von Musik einfach perfekt an.“

Nicht nur Majesticas Name hat sich verändert, auch was das Line-up betrifft, hat es einen Wechsel gegeben. So ist das ursprüngliche Quartett aktuell nur ein Trio. Doch keine Sorge: Für die Schlagzeugaufnahmen ihres Debütalbums konnten sie keinen Geringeren als Uli Kusch (ex-Helloween) gewinnen.

Tommy blickt zurück: „Es war eine große Ehre, ihn mit im Boot zu haben. Sein Spiel lässt die Platte lebendinger klingen als jedes andere Album, das ich bisher aufgenommen habe. Und da die Inspiration für einige Songs ja vor allem von Helloween und Gamma Ray kam, war es letztendlich ein logischer Schritt, ihn für die Schlagzeugaufnahmen zu engagieren.“

Majestica sind:

Tommy Johansson – Gitarre, Gesang

Alex Oriz – Gitarre

Chris David – Bass

Daniel Sjögren – Schlagzeug (live)

Weitere Infos:

https://www.facebook.com/majesticametal

https://www.instagram.com/majesticametal

https://twitter.com/majesticametal

https://www.nuclearblast.de/majestica

Kommentare

Kommentare