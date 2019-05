Suicidal Angels: veröffentlichen Albumtitel, Cover und Releasetermin

Das neue Album der griechischen Thrash-Metal-Helden Suicidal Angels wird den Titel Years Of Aggression tragen. Der Nachfolger des sehr erfolgreichen Division Of Blood Album aus dem Jahr 2016 wird am 9. August 2019 via NoiseArt Records veröffentlicht werden.

Das beeindruckende Cover Artwork stammt aus der Feder von Ed Repka (Megadeth, Death, Municipal Waste).

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Endless War

2. Born Of Hate

3. Years Of Aggression

4. Bloody Ground

5. D.I.V.A

6. From All The One

7. Order Of Death

8. The Roof Of Rats

9. The Sacred Dance With Chaos

Die Band kommentiert:

„Years Of Aggression on this bloody ground, but we are born of hate! 3 years after the release of Division Of Blood, extensive touring and numerous festivals, the time has come to return with a new album! Stronger than ever, we present you the cover artwork of our 7th studio album called Years Of Aggression, created once more from the almighty himself, mr. Ed Repka. Stay tuned, stay focused, more and more are yet to come and remember, for those who try to take you down, we were, we are the fire and still burns!!”

Gründungsmitglied, Gitarrist und Sänger Nick Melissourgos bereitete die Songs vor, die in der Folge in den Zero Gravity Studios in Athen sowie, im Falle des Schlagzeugs, in den Soundlodge Studios in Papenburg aufgenommen wurden. Produziert wurden sie von der Band selbst, die erstmals seit langem über ein jahrelang beständiges Line-Up verfügt und somit stärker denn je auftritt. Neun Songs, getrieben von unbändiger Wut, wurden schließlich von Jens Bogren in den Fascination Street Studios im schwedischen Örebro gemixt und von Tony Lindgren gemastert.

Weitere Infos gibt es in Kürze.

www.suicidalangels.com

www.facebook.com/SuicidalAngels

www.noiseart.eu

