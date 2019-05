Godslave: präsentieren Video zum Titelsong ’10/10′

Die Thrash Metal Band Godslave hat ein brandneues Video zur heute erschienenen Single 10/10 veröffentlicht.

Der eiserne Wille und die positive Einstellung, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, sich den Arsch abzuarbeiten und alles zu tun, was auch immer möglich ist – eben IMMER 10 von 10 geben! Und das in aller Konsequenz, auch wenn das bedeutet, nicht jedem zu gefallen. Das ziehen die fünf seit 10 Jahren durch und es gibt keinen Grund, damit aufzuhören.

Der Song inkl. Video feiert gleichzeitig die tollen Erfahrungen, setzt dabei aber auch ein deutliches Zeichen für die nächsten 10 Jahre!

Ab heute erhältlich auf Spotify und weiteren Plattformen!

www.godslave.de

www.facebook.com/godslaveband

