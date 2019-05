Bang Your Head!!!: Die Spielzeiten sind da

Hallo Freunde,

während sich Rock Of Ages-Besucher*innen über die Bestätigung von Saxon freuen dürfen, stehen die Spielzeiten des Bang Your Head!!! 2020 fest. Hier sind sie: https://bang-your-head.de/site_byh/runningorder

Nun könnt Ihr also loslegen mit dem Planen 🙂 Aber wie immer bitte nicht vergessen: Änderungen sind leider nie ganz ausgeschlossen. Sollten sich Abweichungen ergeben, informieren wir Euch natürlich umgehend über die üblichen Kanäle.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Das Bang Your Head!!! 2019 findet vom 11. bis 13. Juli 2019 statt.

Mit dabei sind:

Avantasia * Steel Panther * Michael Schenker Fest

Krokus * Skid Row * Soulfly

Dark Tranquillity * Metal Church * Hardcore Superstar

Cirith Ungol * Ross The Boss * Candlemass

Mantar * Exhorder * Venom Inc. * Ektomorf * Armored Saint

The Night Flight Orchestra * Beast In Black * Flotsam And Jetsam Brainstorm * Evergrey * Audrey Horne * Enforcer * Visions Of Atlantis Tribulation * Einherjer * Ram * Onmium Gatherum * Sorcerer

Picture * Attic * Dream Evil * Keep Of Kalessin * Traitor * Dust Bolt

Stormwarrior * Screamer * I’ll Be Damned * Kickin Valentina

Warm-Up Show am 10. Juli:

Battle Beast * Grave Digger

Grailknights * Warkings * Endlevel

Der Vorverkauf über unseren Shop www.shop.bang-your-head.de läuft auf vollen Touren.

Dort erhaltet Ihr die Festivaltickets für das Bang Your Head!!! 2019 für derzeit 135.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

