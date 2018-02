Tri State Corner werden ihr neues Album Hero am 27. April 2018 veröffentlichen! Hero ist das letzte Kapitel einer Trilogie – eine Reise, die die Band mit den Alben Historia und Home begonnen hat. Textlich haben Tri State Corner sich bei den letzten Veröffentlichungen bereits mit der Vergangenheit und der Gegenwart beschäftigt. Was noch fehlt, ist ein Blick in die Zukunft. Darum wird es auf Hero gehen.

Tri State Corner – Hero – Tracklist:

01. Fortune In Lies

02. Tomorrowland

03. Daydreamer

04. Save My World

05. Follow Me Blindly

06. Downfall

07. Hero

08. Voices

09. Breaking News

10. Wanted

11. In The Blink Of An Eye

Tri State Corner werden das neue Album auch live präsentieren!

Hero Tour 2018 – Tri State Corner + COP UK + Luke Gasser

02.05. Newcastle – Trillians (UK)

03.05. Scheffield – Corporation (UK)

05.05. Siegburg – Kubana (GER)

06.05. Bochum – Matrix (GER)

08.05. Wetzikon – Hall of fame (CH)

10.05. Mannheim – MS Connextion Complex (GER)

11.05. Nürnberg – Cult (GER)

12.05. Cham – L.A. Lifestyle Café (GER)

13.05. München – Backstage (GER)

