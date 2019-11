Une Misère: enthüllen Teil 5 ihrer »Iceland: Beauty In Misery«-Dokumentation

Die isländische Abrissbirne Une Misère hat vergangenen Freitag ihr Debütalbum Sermon via Nuclear Blast Records auf den Markt gebracht. Des Weiteren hat sie kürzlich eine mehrteilige Dokumentation namens Iceland: Beauty In Misery gedreht, die die düstere Beziehung der Band zu ihrer malerischen Heimat, deren Besuch zu einem Muss für die Social Media-Influencer-Elite geworden ist, gedreht. Heute präsentieren Une Misère den fünften Teil jenes Films, in dem sie über die Liebe zu ihrer Musik sprechen und erzählen, wie sie diese auch außerhalb Islands verbreiten möchten. Seht euch den Clip hier an:

Sermon Tracklist:

01. Sin & Guilt

02. Sermon

03. Overlooked // Disregarded

04. Burdened // Suffering

05. Fallen Eyes

06. Beaten

07. Grave

08. Failures

09. Damages

10. Offering

11 Spiral

12. Voiceless

Als Produkt der Moderne lassen sich Une Misère musikalisch schwer einordnen. Mit unglaublicher Härte beschieden, bewegt sich die Band irgendwo in einem Spektrum zwischen Blackened Hardcore und aggressivem Metal.

Sermon wurde von Sky van Hoff (u.a. Emigrate, Rammstein) produziert und gemischt, Svante Forsbäck war für das Mastering des Albums verantwortlich. Um die Technik kümmerten sich Marco Bayati, Sky van Hoff sowie Marco Kollenz. Das dazugehörige Artwork wurde von Niklas Sundin (Dark Tranquillity) geschaffen.

Une Misère live:

06.11. IS Reykjavík – Iceland Airwaves

08.11. IS Reykjavík – Iceland Airwaves

14.12. IS Reykjavík – Iðnó

25 Years Darkest Hour – EU/UK-Jubiläumstour 2020

w/ Darkest Hour, Fallujah, Bloodlet, Lowest Creature

17.01. D Karlsruhe – Weiße Rose

18.01. B Antwerpen – Kavka

19.01. F Paris – Petit Bain

20.01. UK Manchester – Rebellion

21.01. UK London – The Underworld Camden

22.01. NL Den Bosch – Willem Twee

23.01. D Leipzig – Conne Island

24.01. D Hamburg – Logo

25.01. D Berlin – Bi Nuu

26.01. PL Warschau – Hydrozagadka

27.01. A Wien – Arena

28.01. CZ Prag – Futurum Music Bar

29.01. H Budapest – Dürer Kert

30.01. D München – Backstage

31.01. CH Aarau – KIFF

01.02. D Bochum – Matrix

11.04. D Leipzig – Impericon Festival

17.04. CH Zürich – Impericon Festival

18.04. D Oberhausen – Impericon Festival

19.04. D München – Impericon Festival

Une Misère sind:

Jón Már Ásbjörnsson | Gesang

Fannar Már Oddsson | Gitarre, Gesang

Gunnar Ingi Jones | Gitarre

Benjamín Bent Árnason | Schlagzeug

Þorsteinn Gunnar Friðriksson | Bass

