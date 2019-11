Andreas Kümmert Duo: Ab Jahresanfang auf “Harlekin Dreams Tour 2020”

Andreas Kümmert ist ab Anfang 2020 wieder auf den Straßen, um das neue Album Harlekin Dreams vorzustellen.



Andreas Kümmert Duo – Harlekin Dreams Tour 2020

03.01.20 Bad Königshofen – Frankentherme

29.02.20 Uffenheim – Stadthalle (Bandshow)

02.03.20 Hamburg – Mojo Club (Bandshow)

03.03.20 Bonn – Harmonie

04.03.20 Wetzlar – Franzis

06.03.20 Bad Kissingen – Tattersaal

07.03.20 Aschaffenburg – Colos Saal (Bandshow)

13.03.20 Aachen – Franz

16.03.20 Stuttgart – Im Wizemann (Bandshow)

19.03.20 Hallstadt – Kulturboden (Bandshow)

20.03.20 Irschenberg – Dinzler

21.03.20 Golzow – Zickengang

28.03.20 Panketal – Studio 7

02.04.20 Wilhelmshaven – Pumpwerk

09.04.20 Cottbus – Bebel

11.04.20 Zickra – Kulturhof

12.04.20 Lübeck – Riders Café

15.04.20 Göttingen – Exil

16.04.20 Passau – Zauberberg

24.04.20 Mühldorf – Haberkasten

25.04.20 Westhofen – Gut Leben

30.04.20 Lindau – Zeughaus

08.05.20 Greven – Ballenlager

Andreas Kümmert? Da war doch was. Ach ja. Der Mann, der mit seiner unglaublichen Stimme die Konkurrenz bei Voice Of Germany pulverisiert und die Juroren mit offenen Mündern zurückgelassen hat. Souverän hat die „Röhre aus Gemünden“ 2013 die dritte Staffel der TV-Castingshow The Voice Of Germany gewonnen. Aber da war auch der Mann, der 2015 den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest unter dem Motto „Unser Song für Österreich“ ähnlich souverän gewonnen und dann vor laufender Kamera auf das Finale in Wien verzichtet hat.

Andreas Kümmert ist eben ein Individualist und das ist gut so. Ein Künstler mit eigenen Vorstellungen, aber auch mit eigenen Dämonen. Die hat er auf dem Album Recovery Case (2016) öffentlich gemacht. Sein Problem: Angststörung und Depressionen, psychotherapeutische Behandlung, Medikamente. Eigentlich hat Kümmert all seinen Kritikern ausführlich erklärt, warum er so ist, wie er ist. Und dass er nicht immer das macht, was alle von ihm erwarten.

Vergangenes Jahr gab es dann einen herben Rückschlag. Nach Lost And Found, seinem dritten Album für das Major-Label Universal, hat der Medienkonzern die Zusammenarbeit beendet. Und auch sein Management hat sich verabschiedet. Aber in jedem Ende wohnt bekanntlich ein neuer Anfang. Mit Vomit Records hat Andreas prompt sein eigenes Label gegründet und beschlossen künftig auf eigene Faust weiterzumachen. Zurück zu den Wurzeln. Keine Marketingexperten oder A&Rs mehr, die am Brei mitrühren. Andreas Kümmert pur.

Deshalb hat Harlekin Dreams wohl auch die größte Bandbreite aller Kümmert-Alben. Rauhe Rock’n’Roll-, Soul- und Blues-Musik. Im Würzburger Sonic Storm Studio ist in akribischer Feinarbeit sein neues Studioalbum entstanden. Mehr als neun Monate hat Andreas Kümmert gemeinsam mit Produzent und Toningenieur Dominik Heidinger an den neuen Songs herumgeschraubt. Diesmal hat er alle Instrumente selbst eingespielt und auf die Hilfe von Co-Songwritern komplett verzichtet.

Harlekin Dreams ist für Andreas Kümmert eine Art Opus Magnum. Ein Befreiungsschlag, nach all den Kompromissen und Rückschlägen. Vielleicht sogar das Album, was er schon immer machen wollte. Hört einfach selbst.

