Stormwarrior: veröffentlichen neue Single „Freeborn“

Stormwarrior haben eine weitere Single von ihrem kommenden Album Norsemen veröffentlicht, das am 29. November bei Massacre Records erscheinen wird!

Schaut euch das Lyric Video zu Freeborn hier an:

Das Lyric Video zur ersten Single Odin’s Fire ist auf https://youtu.be/q55yzFhe0mg verfügbar.

Ferner hat die Band die Inhalte des limitierten Box-Sets enthüllt, das neben dem CD Digipak auch ein T-Shirt (XL), einen Patch, einen Sticker sowie einer handsignierten Autogrammkarte enthalten wird! Hier kann man Norsemen bereits vorbestellen » https://lnk.to/norsemen

STORMWARRIOR – Norsemen

Pre-order » https://lnk.to/norsemen

CD Digipak

1. To The Shores Where We Belong

2. Norsemen (We Are)

3. Storm Of The North

4. Freeborn

5. Odin’s Fire

6. Sword Dane

7. Blade On Blade

8. Shield Wall

9. Sword Of Valhalla

Gatefold Vinyl LP

Side A: Track 1-5

Side B: Track 6-9

29/11/2019 • Heavy Metal

CD Digipak • Ltd. Gatefold Vinyl LP • Digital

Stormwarrior – Norsemen Box Set Content:

Stormwarrior Live

15.11.2019 ES Donostia-San Sebastián – Centro Cultural Larratxo

21.11.2019 DE Hamburg – Bahnhof Pauli

22.11.2019 DE Mannheim – 7er Club

06.-07.03.2020 DK Viborg – Paletten (Viborg Metal Fest)

28.03.2020 DE Hamm – Kulturrevier Radbod (Ragers Elite Festival)

http://www.stormwarrior.de

https://www.facebook.com/STORMWARRIOR.Official

https://www.instagram.com/stormwarrior_666

https://spoti.fi/2MexDfu