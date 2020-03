Unzucht auf der Jenseits Tour 2020, im Frankfurter Das Bett am 10.09.2020 (Verlegt von April) (Vorbericht)

Event: Jenseits Tour 2020

Band: Unzucht

Vorband: Groovenom

Ort: Das Bett, Frankfurt

Datum: 10.09.2020

Kosten: 22,00 € VVK, 25,00 € AK

Genre: Dark Rock, Metal, Industrial Metal, Synth Metal

Links: http://www.unzucht-music.com/

https://www.facebook.com/groovenom/

https://bett-club.de/

Die Unzüchtigen gehen dieses Jahr auf die Jenseits Tour 2020, um ihre neue gleichnamige Platte Jenseits Der Welt vorzustellen. Die damit verbundene Tour sollte bereits am 24.04.2020 ins Frankfurter Das Bett führen, aufgrund der allgegenwärtigen Absagen wegen des Coronavirus haben sie die Tour verschoben und das Konzert in Frankfurt auf September verlegt. Die Dark Rocker aus Hannover sind seit elf Jahren aktiv und können auf eine bereits beachtliche Karriere zurückblicken. Als Vorprogramm von Mono Inc., Stahlmann, Megaherz, Subway To Sally oder auch Saltatio Mortis haben sie sich eine treue Fangemeinde erspielt. 2019 wollten sie, nach der erfolgreichen 2018er Tour mit Hell Boulevard als Support, eigentlich nicht on the Road gehen, spielten aber dennoch diverse Konzert. Im Dezember erschien die erste Single Nein aus dem neuen Album, die auch gleich Platz 2 der Deutschen Alternative Charts erklomm. Seit Februar 2020 ist nun das Album Jenseits Der Welt erhältlich.

Im Vorprogramm sind die Dresdener Groovenom dabei, die düsteren Synth Metal gepaart mit Metal, Industrial, und Metalcore servieren. So ganz unbekannt sind die nicht, denn sie haben sich bereits als Support von Combichrist, Ost + Front oder Callejon bewiesen. Auch der Metal Hammer hatte die Band 2017 in die Top 10 der aufsteigenden Newcomer gewählt. Mit dem dritten Album Wir Müssen Reden läuteten Groovenom einen Stilwechsel ein, der weg vom elektronischen Core hin zum düsteren Industrial Metal mit deutschen Texten führte, und sie erhielten dafür durchweg positive Resonanzen bei Presse und Fans. Davon kann man sich nun im September selbst überzeugen. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit aber es gibt bestimmt noch welche unter https://bett-club.de/#tickets. Ansonsten verlosen wir unter http://www.time-for-metal.eu demnächst 2 x 2 Tickets. Viel Glück!