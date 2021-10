Uriah Heep – Choices

Fazit

Die Idee, den einzelnen Musikern die Möglichkeit zu geben, ihre persönliche Best-of auf ihre Anhänger loszulassen, finde ich persönlich eine sehr schöne Option, den einzelnen Künstler zu verstehen. Ken Hensley und Lee Kerslake haben einen ganz wichtigen Stellenwert in dieser Produktion und erzeugen eine Gänsehaut, nachdem beide letztes Jahr leider von uns gegangen sind und mit ihrem Beitrag einen weiteren musikalischen Nachlass dokumentieren. Mit 77 Songs wird geklotz und nicht gekleckert. Klar, wie bei jeder Zusammenstellung von altem Material kommt auch hier die Frage auf, was für eine Message soll die alten Anhänger zum Kauf anregen und was bedeutet die Box für neue Freunde des griffigen Hardrock mit den unglaublich vielen melodischen Hooks? Kommen wir auf die vielen älteren Herren da draußen, die ganz sicher zugreifen werden. Schließlich gibt es gleich sechs Best-of Optionen ihrer Heros und die sechs Kunstkarten sprechen ebenfalls für den Wunsch, die Sammlung zu erweitern. Klar, das Material liegt dadurch zum zehnten Mal im CD-Regal, was einen Die-Hard-Fan eh nicht stört. Junge Hardrock Einsteiger bekommen verschiedene Eindrücke serviert. Das remastered Material bringt Uriah Heep auf das Soundlevel der aktuellen Stunde, ohne den alten Charme zu verlieren. Grundsätzlich gewinnen hier eigentlich alle. Die Musiker verdienen in der klammen Coronazeit noch ein paar Euro extra und alle anderen Interessierten haben eine neue schicke Box im Schrank stehen oder eine gute Geschenkoption, wenn Ende Dezember wie jedes Jahr der alte dicke Kerl krachend aus dem staubigen Kamin fällt. Somit bleibt abschließend Hoo Hoo Hoo und dreht Choices in diesem Herbst und Winter laut auf.



Anspieltipps: Lady In Black oder Easy Livin'