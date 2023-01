Uriah Heep: veröffentlichen die zweite Single “Hurricane” aus ihrem neuen Studioalbum „Chaos & Colour“

Die britische Hardrock Legende Uriah Heep veröffentlicht die zweite Single Hurricane aus ihrem neuen Studioalbum Chaos & Colour, inzwischen das 25. Album ihrer Karriere. VÖ ist der 27. Januar 2023 via Silver Lining Music.

Die epische Hymne Hurricane hat ein mythologisches Thema, das Co-Writer und Drummer Russell Gilbrook so beschreibt: “Simon (Pinto) und ich haben den Song geschrieben als wir uns fragten, wie unsere Vorfahren wilde Stürme gesehen haben und ob diese als Nachrichten der Götter empfunden wurden… die Kraft ist einzigartig und war eine große Inspiration für diesen Rock Song!”

Gründungsmitglied Mick Box kommentiert: “Musik und Lyrik zusammen sind von größter Bedeutung für mich … ich habe diese 80iger-Jahre MTV-Videos gehasst, die Millionen von Dollar gekostet haben und jede eigene Vorstellungskraft wurde mit den visuellen Bildern getötet, da man nicht mehr denken musste. Ich glaube, dass die Kraft und Verbindung Musik & Lyrik einige Leute beschäftigt und auch etwas mit ihnen macht.”

Chaos & Colour ist ein Album, dass nur so strotzt von explosiven Gitarren, starken Harmonien und das Heep bekannte Keyboard Spiel. One Nation, One Sun ist eine Reise einer Ballade, Fly Like An Eagle nimmt den Zuhörer mit auf eine Meditations-Reise, während Closer To Your Dreams ein Schlachtruf für alle Rocker ist – geht raus und tut etwas – mit Shaws flehendem Gesang: “So many have tried but slipped away/Now it’s time for you to have your say.”

Produziert von Jay Ruston und engineered von Pieter Rietkerk, ist Chaos & Colour ein spitzenmäßiges Qualitäts-Hardrock- Album von den Pionieren des Genres, die immer noch erstklassige Songs abliefern.

Chaos & Colour ist verfügbar in schwarzem und farbigem Vinyl , Standard CD Digipak, und Deluxe CD verpackt in einem Hardcover Buch mit Uriah Heeps Chaos & Colour Signature Patch und in allen digitalen Formaten.

Chaos & Colour Tracklist:

Save Me Tonight Silver Sunlight Hail The Sunrise Age Of Changes* Hurricane One Nation, One Sun Golden Light You’ll Never Be Alone Fly Like An Eagle Freedom To Be Free Closer To Your Dreams* Save Me Tonight (Demo)**

*CD and Digital only

**Deluxe CD only

Uriah Heep Line-Up:

Mick Box – Lead Guitar / Vocals

Phil Lanzon – Keyboards / Vocals

Bernie Shaw – Lead Vocals

Dave Rimmer – Bass Guitar / Vocals

Russell Gilbrook – Drums & Percussion

