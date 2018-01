Awesome track! Great vibe – Lars Ulrich (Metallica, Beats1 – Weatherman single) Fusing blistering garage punk to exploratory psychedelia, it’s a sound that is both dark and blood-quickening. – Clash The most exciting thing to come out of Finland since Jari Litmanen. – God Is In The TV

Vavara aus Hamina, Finnland haben einen langen Weg hinter sich, seit sie ihr Debüt 2011 veröffentlicht haben. Nach ihren Anfängen wurde die Band schnell mehr als eine Teilzeitbeschäftigung, da die Demos der Band von vielen finnischen Medien aufgegriffen wurden.

Mit der Hilfe von Tommi Muhli halfen Varvara das Kollektiv Haminian Sounds ins Leben zu rufen, das sich darum kümmerte Musik von lokalen Acts zu veröffentlichen und Events zu organisieren um das Nachtleben der kleinen Stadt aufzupeppen.

Seitdem haben Varvara drei Alben und eine EP veröffentlicht. Jetzt sind Varvara bereit ihr viertes Album GO am 23.02. via Haminian Sounds / Playground Music / Cargo zu veröffentlichen. Das neue Album spielt mit dem Gefühl, das man hat, wenn der Sommer in den Herbst übergeht. Die Erkenntnis trifft dich direkt und erinnert dich daran, dass die Ruhe und Entspannung des Sommers vorbei ist. Untermalt wird das ganze von einem starken Kontrast ziwschen energetischen Rock Tracks und bedrückenden Texten.

Produziert und aufgenommen wurde das Album überwiegend von der Band selbst und bietet so einen faszinierend Mix aus aggressivem Garage und melodischen Rocksounds. Das Album wurde von underground Rock, Indie und Punk Produzenten Lauri Eloranta in Finnland gemixt und von Brad Boatright (Beastmilk, Fucked Up) im Audiosiege Studio in Portland, USA gemastert.

