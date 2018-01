Aus dem ohrenscheinlich unkaputtbaren Fundus toller norwegischer Bands präsentieren wir Euch heute die supertollen Garagen-RockerInnen Übertøs.

Extrem charmant, aber zugleich kratzbürstig, catchy, aber zugleich ungebügelt präsentiert die Band eine Mixtur, die umgehend fasziniert, sich eine eigene Nische erarbeitet, aber zugleich eine immense Massenwirksamkeit ausstrahlt.

Dabei berufen sich Frontfrau Charlotte Maury-Aveline und ihre Mitstreiter genauso auf Sixties-Girlgroups wie Shocking Blue als auch auf Soundtrack-Maestro Ennio Morricone und Dark Americana. Charlotte wurde schon mal höchst kreativ als „Joan Jett on Kryptonite going honky tonkin´ in Twin Peaks“ bezeichnet.

Das zweite Album Shake Off ist ein akkustisches und optisches Schmuckstück, das auch hierzulande für viel Aufsehen sorgen wird.

Lasst Euch begeistern!

