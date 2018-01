“Callejon auf „FANDIGO“ – Tour 2018 “

Festivalname: Fandigo Tour

Headliner: Callejon

Vorbands: Annisokay, Improvement



Termine:

Do 22.02.2018 Dresden (Beatpol)

Fr 23.02.2018 Nürnberg (Hirsch

Sa 24.02.2018 Wien (Flex)

Mi 28.02.2018 Hamburg (Knust)

Do 01.03.2018 Berlin (Lido)

Fr 02.03.2018 München (Backstage)

Sa 03.03.2018 Stuttgart (Jugendhaus Hallschlag)

Do 08.03.2018 Frankfurt (Zoom)

Fr 09.03.2018 Zürich (Dynamo)

Sa 10.03.2018 Köln (Live Music Hall)

Kosten: VVK 29,50 €



Genre: Metalcore, Rock, Metal,

Veranstalter: Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Erzingen – Schömberg

Link: http://www.eventim.de/callejon-tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=19032

Callejon – dieses Wort steht für alle, die spanisch sprechen, für „Sackgasse“. In der Metal bzw. Metalcore Szene bedeutet dies eins: Eine Band, deutsche, harte Texte und eine garantiert geniale Liveshow. Die Jungs aus Nordrhein-Westfalen konnten sich schon längst über die Jahre fest in der Konzertlandschaft Deutschlands etablieren.

Ihr aktuelles Album Fandigo feierte nicht nur letztes Jahr seine Veröffentlichung, sondern konnte sich auch auf Platz 9 der deutschen Album-Charts breitmachen – eine Tatsache, auf die Callejon als deutschsprachige Metalcore Band durchaus stolz sein kann. Zu Recht feierten sie diesen Erfolg innerhalb der Tour von Papa Roach als energiegeladener Support. Live entfalten sowohl die neuen als auch die alten Songs noch einmal ganz eigenes Wirken.

Doch nun ist es vorbei mit der Aufwärmphase, denn im Frühjahr 2018 ziehen Callejon auf eigene Headliner Tour. Zusammen mit Annisokay und Improvement werden sie folgende Städte unsicher machen: Dresden, Nürnberg, Wien, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Zürich und Köln. Die Chance, sie in der Nähe zu haben, ist also mehr als groß.

Kommentare

Kommentare