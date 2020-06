Velvet Viper: veröffentlichen Zed Yago Alben erneut

Velvet Viper werden die ersten beiden Zed Yago Alben From Over Yonder und Pilgrimage am 21.08.2020 bei Massacre Records erneut veröffentlichen!

Beide Alben wurden von Alexander Krull im Mastersound Studio remastert und enthalten Bonustracks.

From Over Yonder und Pilgrimage werden beide jeweils als Jewel Case CD sowie als limitierte Gatefold Vinyl LP in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich sein.

Vorbestellmöglichkeiten für die From Over Yonder gibt es unter https://lnk.to/fromoveryonder und für die Pilgrimage unter https://lnk.to/pilgrimage

Velvet Viper – From Over Yonder (Remastered)

CD

1. The Spell From Over Yonder

2. The Flying Dutchman

3. Zed Yago

4. Queen And Priest

5. Revenge

6. United Pirate Kingdom

7. Stay The Course

8. Rebel Ladies

9. Rocking For The Nation

10. Rebel Ladies (Live München Theaterfabrik 1989) (Bonus Track)

11. Rockin’ For The Nation (Live London Hammersmith Odeon 1989) (Bonus Track)

12. The Schmied (Bonus Track)

Ltd. Gtf. Vinyl LP

Side A

The Spell From Over Yonder

The Flying Dutchman

Zed Yago

Queen And Priest

Revenge

Side B

United Pirate Kingdom

Stay The Course

Rebel Ladies

Rockin’ For The Nation

The Schmied (Bonus Track)

Velvet Viper – Pilgrimage (Remastered)

CD

1. Pilgrim’s Choir

2. Pilgrimage

3. The Fear Of Death

4. Pioneer Of The Storm

5. Black Bone Song

6. Rose Of Martyrdom

7. The Man Who Stole The Holy Fire

8. Achilles Heel

9. The Pale Man

10. Omega Child

11. Fallen Angel

12. Merlin (Bonus Track)

13. HM Rebels (Bonus Track)

14. King Arthur (Bonus Track)

15. Ring Of Stone (Bonus Track)

LP

Side A

Pilgrim’s Choir

Pilgrimage

The Fear Of Death

Pioneer Of The Storm

Black Bone Song

Achilles Heel

Side B

Rose Of Martyrdom

The Man Who Stole The Holy Fire

The Pale Man

Omega Child

Fallen Angel

Velvet Viper live:

10.09.2020 DE Bremen – Meisenfrei

02.-04.10.2020 DE Dresden – Skullcrusher (Metalfestival für krebskranke Kinder)

21.11.2020 DE Osnabrück – Bastard Club

http://www.velvet-viper.de

https://www.facebook.com/VelvetViper

https://www.youtube.com/user/juttaweinhold60

https://spoti.fi/2B516Hm