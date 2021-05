Venues: veröffentlichen neue Single ‚Uncaged Birds‘ vom kommendes Album »Solace«

Das deutsche Modern Metal Outfit Venues veröffentlicht seine neue, dritte Single Uncaged Birds. Die Band hat auch ihr neues Album Solace angekündigt, das am 27. August als CD und limitierte, farbige Vinyl über Arising Empire veröffentlicht werden soll und ab sofort zum Vorverkauf bereit steht.

In enger Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Arising Empirewird die Geschichte, die bereits in den vorherigen Singles Rite Of Passage & Shifting Colors begonnen wurde, in einem neuen verrückten und phänomenalen Musikvideo weitererzählt, was die einschlagende neue Single nochmals unterstreicht.

„Uncaged Birds ist eine ganz besondere Single für mich, da es der erste Song ist, den wir zusammen mit unseren neuen Mitgliedern Lela und Valentin geschrieben und aufgenommen haben. Er war quasi unser interner Beweis dafür, dass unser neues Set-Up nahezu perfekt funktioniert und einfach alles mehr Spaß macht als jemals zuvor!

Thematisch geht es in dem Track um eine unglückliche Beziehung, von der man so lange erdrückt und eingeengt wird, bis man schließlich aus dieser ausbricht.“ – Robin (Vocals Venues)

Schaut euch Uncaged Birds jetzt an

