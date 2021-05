Pain: veröffentlichen Rolling Stones-Cover „Gimme Shelter“

Pain waren schon immer nicht nur für ihren aufregenden Mix aus mitreißenden Melodien, majestätischen Harmonien und kraftvollen Industrial Metal-Rhythmen bekannt, sondern auch für ihr feines Gespür für die Verbindung von aktuellem Weltgeschehen mit All-Time-Klassikern, die Menschen über Generationen und Grenzen hinweg vereinen.

Heute beweist Mastermind Peter Tägtgren erneut, dass er über diesen kostbaren Instinkt verfügt und veröffentlicht eine einzigartige Interpretation des Meisterwerks Gimme Shelter von den Rolling Stones.

Die Single kann auf allen Plattformen gestreamt werden: https://pain.bfan.link/gimme-shelter

Peter sagt zur Single: „Ich hatte die Idee, ein Cover von Gimme Shelter zu machen, schon seit Jahren… Und jetzt fühlt es sich so an, dass es der richtige Zeitpunkt ist, das zu machen – denn heute erscheint der Song genauso wichtig wie zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung vor 52 Jahren. Damals gab es den Kalten Krieg, heute ist es der Krieg gegen Covid.“

Die Vorgängeralben von Pain könnt ihr hier bestellen: https://www.nuclearblast.de/de/shop/pain

Pain ist das Geistesprodukt von Musiker, Produzent und Komponist Peter Tägtgren – Schwedens feinster Industrial Metal-Export. Sein Leben ist in die Musik eingetaucht, in das Verschieben von Grenzen und das Ausreizen von Ideen bis zu ihren logischen und unlogischen Extremen. In seiner Karriere hat er Bands geleitet – vor allem die kultigen Death Metal-Veteranen Hypocrisy und Pain – oder ihren Sound geprägt, wie er es unter anderem bei Celtic Frost, Children Of Bodom, Dimmu Borgir und Immortal getan hat. Es ist eine Berufung, die ihn zu einem der angesehensten Musiker und Produzenten Europas gemacht hat. Für die Aufnahmen von Gimme Shelter wurde er von seinem Sohn Sebastian Tägtgren am Schlagzeug unterstützt.

