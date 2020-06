Verlosung: dreimal das neue Album Dawn Of The Emporer der Melodic Death Metal Band Angelcrypt aus Malta

Time For Metal, Boersma Records, Metal Promotions und Angelcrypt verlosen dreimal das neue Album Dawn Of The Emporer der Melodic Death Metal Angelcrypt aus Malta. Der Silberling der fünf Musiker wird am 12.06.2020 über Boersma Records veröffentlicht und kommt mit zehn Titeln auf fast 40 Minuten Spielzeit. Das Review zu Dawn Of The Emporer gibt es direkt HIER!