Verlosung: zweimal das aktuelle Album (1x Vinyl / 1x CD) „The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo“ der Band Mr. Bungle (Mike Pattion, Scott Ian, Dave Lombardo, Trey Spruance und Trevor Dunn)

Time For Metal, [PIAS] Germany GmbH und Mr. Bungle verlosen zweimal das aktuelle Album The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo der amerikanischen Band Mr. Bungle. Die in den Achtzigern gegründete Formation ist in den Old School Thrash Metal eingestiegen und blickt mit Mike Pattion, Scott Ian, Dave Lombardo, Trey Spruance und Trevor Dunn auf ein spannendes Line-Up. Die Scheibe der Truppe wurde bereits im Oktober 2020 veröffentlicht. Das Review zu The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo gibt es direkt HIER!

The Raging Wrath Of The Easter Bunny verlosen wir einmal als Vinyl und einmal als CD.