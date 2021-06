Versengold: neues Album „Was Kost Die Welt“ erscheint am 28.01.2022

Mit Was Kost Die Welt kündigen Versengold ihr mittlerweile zehntes Studioalbum an, um auch nach der Pandemie ihren unbedingten Spielwillen und ihren ungebrochenen Optimismus unter Beweis zu stellen. Ganz in Versengold-Manier lässt die Band es sich nicht nehmen, bereits im Albumtitel Bezug zu einem der beherrschenden Themen der Gegenwart herzustellen – dem menschlichen Umgang mit den begrenzten Ressourcen dieser Welt.

Bereits am Freitag erschien die erste Single mitsamt Video daraus – der düstere Rocksong Die Wilde Jagd. Nachdem die Band öffentlich zur Einsendung von Mythen und Legenden aus dem Osten Deutschlands aufgefordert hatte, ging unter vielem anderen auch der Mythos der Wilden Jagd aus West-Thüringen ein, der als Inspiration für den Titel diente.

Die Wilde Jagd steht dabei ganz in der Tradition der Versengold-Songs, die sich im düsteren Spektrum der Band-Diskografie abspielen. Neben Samhain, Winterflut 1717 und Teufelstanz steht der neue Titel für eine Spielart, die der Band auf Festivals wie dem Wacken Open Air oder dem M’era Luna Festival viel Zuspruch brachte. Mit frischen Ideen und in Zusammenarbeit mit ihrem neuen Produzenten Hannes Braun bringen Versengold diesen Sound auf eine neue Ebene und weben geschickt die Wurzeln der Band in den neuen Kontext ein. So lassen unter anderem die virtuosen Instrumentaleinlagen und das anspruchsvolle Arrangement erahnen, warum Versengold einen Ruf als exzellente Liveband genießen.

Die 6-köpfige Band knüpft mit Was Kost Die Welt nahtlos an ihren Erfolg mit Nordlicht aus 2019 an. Dem Top-5 Album, dass 2019 mit dem Hit Thekenmädchen für Aufsehen sorgte, gelang mit der zweiten Auflage Märchen Von Morgen im krisengeplagten Jahr 2020 der Re-Entry in die Top 10 der deutschen Albumcharts. Thekenmädchen erreichte als bisher erfolgreichste Versengold-Single über 11 Millionen Aufrufe bei YouTube und erfreut sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Mit Was Kost Die Welt soll dieser Erfolgsgeschichte mit Release am 28.01.2022 ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden.

Das Album erscheint am 28.01.2022 im Handel und ist ab dem 11.06.2021 auf allen gängigen Portalen vorbestellbar.

Pre-Order:

Standard: https://Versengold.lnk.to/WasKostDieWelt

Fanbox: https://versengold.lnk.to/WasKostDieWelt-Fanbox