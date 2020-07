Versus Goliath: Veröffentlichen am 10.07. neue Single „Lüg Mich An“

Am 27.05. feierte die Geistershow von Versus Goliath Premiere auf YouTube, und wir haben genauso darüber berichtet, wie über die Veröffentlichung der Single Zehn im März dieses Jahres. Jetzt ist mit ziemlich kryptischen Fotos die Promo für die Veröffentlichung der nächsten Single gestartet. Am 10.07. ist es dann soweit, und die Ballade Lüg Mich An, die Versus Goliath auch bereits bei ihrer Geistershow auf der Setliste hatten, wird als Single veröffentlicht.

Sehr wuchtig und intensiv kommt der Track daher, und Versus Goliath prangern hier das nach wie vor existierende Flüchtlingsdrama an, das in so vielen Teilen der Erde immer noch stattfindet, auch wenn es durch Corona und auch die sich häufenden Naturkatastrophen ziemlich aus den Schlagzeilen geraten ist. Dass alle diese Dinge direkt oder indirekt miteinander verbunden sind oder sich gegenseitig bedingen, wird dabei oft vergessen. Umso wichtiger ist es, dass es Bands wie Versus Goliath gibt, die immer wieder auf derartige Missstände hinweisen.

Unter https://orcd.co/LuegMichAn kann man sich die Single vormerken, um dann am 10.07. gleich ordern zu können. Nach wie vor online ist natürlich auch die Geistershow von Versus Goliath.