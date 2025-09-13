Vogelfrey: haben neue Single und Video „Nein, Mann!“ veröffentlicht

Vogelfrey veröffentlichen Nein, Mann!, die neue Single und zugleich Titelsong des kommenden Studioalbums Make Mittelalter Great Again, welches am 14.11. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Nein, Mann – ich will noch nicht geh’n! Vogelfrey transformieren den „Laserkraft 3D“ Megahit in eine völlig neue Dimension und drehen die Partyhymne auf 11! Voll Laser, wie das abgeht und ein Muss für jede Metal Disco!

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: