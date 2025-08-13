Vogelfrey: kündigen das neue Studioalbum „Make Mittelalter Great Again“ für den 14.11.2025 an

Vogelfrey veröffentlichen das neue Studioalbum Make Mittelalter Great Again am 14.11. bei Metalville (EDEL).

Vogelfrey gehen in die Offensive: Die 7. Scheibe der Hamburger überschreitet zielsicher alle Erwartungen und Grenzen und verbindet geschickt tagesaktuelle Themen mit hart geschmiedetem Folkmetal.

Kein Album des Sextetts war so nah am Zeitgeist, gleichzeitig präsentiert sich die Band auf Make Mittelalter Great Again authentischer denn je: Bissig-ironische Texte, die im modernen entstaubten Sprachgewand frischen Wind in die Szene wehen werden, verschmelzen mit brachialen Riffs und virtuosen Geigenmelodien. Hämmernde Elektro-Elemente entfesseln vollends die Feierwut und transformieren das Album zum selbst ernannten neuen Sound der Band: Mittelalter Dance Metal.

Den Hörerinnen und Hörern wird schnell klar werden: Hier geht es nicht zurück in die Vergangenheit – Make Mittelalter Great Again schlägt mit geballter Kraft in der Szene ein und reißt endgültig die Mauern zwischen Altertum und Neuzeit nieder!

Make Mittelalter Great Again Tracklist:

1. Make Mittelalter Great Again

2. Nein, Mann!

3. Alle Sagen Das

4. Trollwut

5. Nacht Über Leben

6. How Much Is The Fish?

7. Gott Mensch

8. Mittelalter Dance Metal

9. Dr. Met

10. Kloppt Euch Doch

11. Dunkelheit

Vogelfrey sind:

Jannik Schmidt – Gesang

Dennis Walkusch – Gitarre

Christopher Plünnecke – Bass

Johanna Heesch – Cello

Alexander Suck – Violine

Dominik Christiansen – Schlagzeug