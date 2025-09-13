Voltstorm: kündigen UK-Tour mit Tygers Of Pan Tang & Demon an – Live-Album Live Silence erscheint digital

Die Londoner Heavy-Metal-Band Voltstorm steht vor einem großen Schritt: 2026 begleiten sie die legendären New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Acts Tygers of Pan Tang und Demon auf einer exklusiven UK-Tour. Gleichzeitig feiert die Band den digitalen Release ihres ersten Live-Albums Live Silence.

Die Tour führt Voltstorm Ende April 2026 durch drei renommierte Venues:

29.04.2026 – The Asylum, Birmingham

30.04.2026 – The Underworld, London

01.05.2026 – The 1865, Southampton

Das 7-Track-Livealbum Live Silence (31:20 Minuten Spielzeit) erscheint am 17.10.2025 digital über L.B.C. Records (Katalognummer LBVVS010) in Großbritannien und Europa. Es wurde Anfang des Jahres aufgenommen und fängt die rohe Energie und Intensität von Voltstorms Bühnenshows ein.

Tracklist – Live Silence