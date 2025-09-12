Darkness: präsentieren neue Single und Video zu “Last Round Is On Us”

Die deutschen Thrash-Metal-Legenden Darkness feiern ihr 40-jähriges Jubiläum mit dem grandiosen neuen Album The Death Squad Chronicles, das am 26. September 2025 über Massacre Records erscheint.

Um die Feierlichkeiten noch weiter anzuheizen, veröffentlichen Darkness eine weitere neue Single samt Video: Last Round Is On Us. Der Track ist eine vernichtende Thrash-Hymne mit unerbittlichen Riffs, unstillbarer Energie und zeigt die Fähigkeit der Band, ihren Wurzeln treu zu bleiben und gleichzeitig ihren Sound messerscharf und vital zu halten.

Die Veröffentlichung von The Death Squad Chronicles wird durch eine Reihe von exklusiven Konzerten und Festivals unterstützt, darunter:

26.09.2025 Coast Rock Festival, Emden – Germany

27.09.2025 40th Anniversary of Darkness, Essen Germany

03.10.2025 Keep It True Rising, Würzburg – Germany

10.10.2025 Thrash Nightmare Festival, Pisek – Czech Rep

11.10.2025 Breaking The Silence Fest, Arnsberg – Germany

18.10.2025 Total Thrash Assault, Speyer – Germany

08.11.2025 100% Old School Thrash, Dortmund – Germany

Die erste Single und das erste Video, Death Squad 2025, sind mehr als nur eine Neuaufnahme: Sie sind eine Hommage an vier Jahrzehnte Thrash unter dem Motto „Darkness & Friends – 40 Years of Thrash“.

Das Video zeigt eine All-Star-Besetzung mit besonderen Gästen und Freunden aus der gesamten Metal-Szene, darunter Mitglieder von Sodom, Kreator, Vader, Nifelheim, Municipal Waste, Traitor, Warrant, Messiah und vielen anderen. Als kollektive Hommage an die Wurzeln und die Zukunft des Thrash vereint Death Squad 2025 Generationen von Fans und Musikern gleichermaßen: