Voidemolition: haben ihre neue Single „Sanity“ veröffentlicht

Nach wie vor sind Liveshows noch in ziemlich weite Ferne gerückt bzw. finden nur in sehr reduziertem und streng reguliertem Rahmen vor wenigen Zuschauern statt. So bleiben also nach wie vor Livestreams eine mögliche Alternative. Vor Kurzem hatte unsere ehemalige Kollegin Heike das Vergnügen, bei Regio- und Halbfinals des SPH Music Masters, die als Livestream zu den Fans kamen, Fotos zu machen. Dabei hat sie auch die zwei Jungs von AlphaAlias kennenlernen dürfen, die für die bewegten Bilder verantwortlich waren. Warum ich das hier schreibe? Mit AlphaAlias arbeiten Voidemolition schon seit langem zusammen und schätzen die immer sehr gute, mittlerweile schon freundschaftliche Atmosphäre genauso, wie die Professionalität, die schlussendlich natürlich auch zu tollen Ergebnissen führt. Auch das Video zur neuen Single Sanity, es ist der Titeltrack vom anstehenden Album, entspringt dieser Zusammenarbeit.

Seit dem Jahr 2015 sind Voidemolition aktiv. Die Debüt-EP Arise erschien drei Jahre später. Jetzt soll es einen Neuzugang in der Discographie geben, das Debütalbum Sanity steht in den Startlöchern. Bevor sich die Songs daraus aber auf die Strecke begeben, gibt es mit dem Titeltrack Sanity einen weiteren Vorgeschmack. Und so, wie der Titel Sanity ganz allgemein „geistige/mentale Gesundheit“ bedeutet, geht es im Gegensatz zum vorher veröffentlichten Song Whiteout nicht um einen speziellen mentalen Zustand, sondern um den Verfall der geistigen Gesundheit im Allgemeinen. Voidemolition formulieren es so: „Sanity beschreibt die Gefühle und Gedanken einer Person, die den Verstand verliert, die ständig gegen die negativen Impulse in sich kämpft und diesen kaum standhalten kann. Sanity fasst sozusagen den Gemütszustand aller Songs zusammen.“ Das haben die Jungs sowohl musikalisch als auch im Video wieder einmal richtig gut umgesetzt.

Ein wenig mystisch sieht es im Video aus, das mit teilweise rasanten Überblendungen und krassen Zooms aufwartet. Und wieder einmal laden Voidemolition auch musikalisch zu einer wahrhaftigen Achterbahnfahrt ein. Progressive Thrash Metal meets Metalcore könnte man das wohl nennen, wobei es in Sanity auch ruhige Passagen gibt. Aber nicht nur musikalisch tobt der Kampf der Gefühle. Die Clean Vocals, die Dave wieder liefert, machen durch ihren krassen Kontrast zu den Growls auch die innere Aufruhr hörbar, mit der der Protagonist in Sanity kämpft, während er sich die Frage stellt „Is this sanity turned to insanity?“.

Die neue Single Sanity kann ab morgen auf allen Plattformen gestreamt werden, hier gibt es schon mal das Video:

Bandmitglieder:

Gesang – David Dannenberg

Leadgitarre und Backgroundgesang – Timo Gerhardt

Rhythmusgitarre – Björn Dröse

Bassgitarre und Backgroundgesang – Richard Hetze

Schlagzeug – Dominik Wietrzykowski