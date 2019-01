VOLA aus Kopenhagen/ Dänemark freuen sich bekannt zu geben, dass sie im Februar/März als Mainsupport für HAKEN durch Europa reisen werden, wobei die Tour von Bent Knee eröffnet wird. Um dies entsprechend zu feiern, veröffentlichen VOLA das brandneue Lyrik-Video ihres Live-Favoriten Songs „Whaler“.

Sänger / Gitarrist Asger Mygind zum neuen Video: „Wir freuen uns, das offizielle Lyrikvideo für den Track ‚Whaler‘ präsentieren zu können. „Whaler“ wurde aufgrund des langsamen und gewichtigen Groove zu einem unserer Lieblingslieder, die wir während unserer Herbst-Europa-Tour im letzten Jahr gespielt haben. Es war immer eine mega Erfahrung, ohne Vorankündigung in das Hauptthema des Songs einzutauchen und zu beobachten, wie die Leute auf die geradlinigere Stimmung des Riffs reagieren würden. Wegen des ganzen Spaßes, den wir mit diesem Track auf der Bühne hatten, dachten wir, es wäre angemessen, die Texte vor einer neuen Live-Performance zu präsentieren. Das Video wurde von Brownstache Productions erstellt und enthält Aufnahmen vom Euroblast 2018!

Die neue Tour findet kurz nach der grandiosen Tour mit MONUMENTS von Oktober/ November und der Veröffentlichung des neuen Albums „Applause Of A Distant Crowd“ im Oktober letzten Jahres statt.

Schlagzeuger Adam Janzi sagt über die bevorstehende Tour: „Seit wir von der Tour zurückgekehrt sind, die wir diesen Herbst gemacht haben, haben wir es sehr genossen, noch mehr live zu spielen. Wir sind sehr glücklich, wieder die Chance zu haben, in Europa zu touren, diesmal mit den sehr talentierten Haken und Bent Knee. Diese Tour wird in Teilen Skandinaviens stattfinden, was für uns sehr aufregend ist, da es unser Zuhause ist. Unterwegs zu sein, gemeinsam zu reisen und sich zu bemühen sowie bekannte und neue Gesichter zu sehen, sind aufregende Erlebnisse. Wir freuen uns darauf euch bei den Shows zu treffen und diese Abende unvergesslich zu machen! “

Full Tour Dates:

Fri 15 Feb Academy 3 – Manchester, UK

Sat 16 Feb St Lukes – Glasgow, UK

Sun 17 Feb The Fleece – Bristol, UK

Tues 19 Feb Essigfabri – Cologne, GERMANY

Weds 20 Feb Batschkapp – Frankfurt, GERMANY

Thurs 21 Feb Ubel & Gefahrlich – Hamburg, GERMANY

Fri 22 Feb Lille Vega – Copenhagen, DENMARK

Sat 23 Feb John Dee – Oslo, NORWAY

Sun 24 Feb Debaser Strand – Stockholm, SWEDEN

Tues 26 Feb Columbia Theater – Berlin, GERMANY

Weds 27 Feb Kwadrat – Krakow, POLAND

Thurs 28 Feb A38 – Budapest, HUNGARY

Sat 2 Mar Szene – Vienna, AUSTRIA

Sun 3 Mar Futurum – Prague, CZECH REPUBLIC

Mon 4 Mar Conne Island – Leipzig, GERMANY

Weds 6 Mar Im Wizemann – Stuttgart, GERMANY

Thurs 7 Mar Backstage Halle/Werk – Munich, GERMANY

Fri 8 Mar Kiff – Aarau, SWITZERLAND

Sat 9 Mar Magazzini Generali – Milan, ITALY

Sun 10 Mar Transbordeur – Lyon, FRANCE

Tues 12 Mar Mon Live – Madrid, SPAIN

Weds 13 Mar Kafe Antzokia – Bilbao, SPAIN

Thurs 14 Mar La Maroquinwerie – Paris, FRANCE

Fri 15 Mar De Boerderij – Zoetermeer, NETHERLANDS

Sat 16 Mar Islington Assembley Hall – London, UK

