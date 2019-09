Volbeat – Rewind, Replay, Rebound Tour 2019 (Vorbericht)

Eventname: Volbeat, Rewind, Replay, Rebound Tour 2019

Headliner: Volbeat

Vorbands: Baroness, Danko Jones

Datum: 01.11 – 17.11.2019

Kosten: Tickets ab 65,65 € bis zu über 400 € für Meet & Greet Packages. Die meisten regulären Tickets sind bereits ausverkauft.

Genre: Rock, Metal,

Link: https://www.volbeat.dk/de/

Nach dem inzwischen siebten Studioalbum Rewind, Replay, Rebound gehen Volbeat auf eine gleichnamige Tour. Diese führt die dänischen Rocker neben England, Spanien, Frankreich und natürlich die skandinavischen Länder auch in deutsche Gefilde. Die Beliebtheit der Kopenhagener ist so groß, dass zu den bisherigen sieben Terminen in Deutschland bereits zwei Zusatzshows angeboten werden. So gibt’s in Hamburg und Köln jeweils eine dieser Zusatzshows. An den bekannten Vorverkaufsstellen gibt es für das zweite Kölner Konzert noch Karten, ansonsten sind alle Shows ausverkauft. Für einige Locations gibt es noch Vip-Packages, die aber mit 140 € zu buche schlagen. Wer ganz viel Geld übrig hat, kann auch noch ein Meet & Greet erwerben, darf dann aber gute 400 € hinlegen.

Begleitet werden Volbeat von Baroness und Danko Jones, die ja ebenfalls mit einem neuen Studioalbum aufwarten können. Also darf man sich auf drei hochkarätige Bands freuen, die hier die Hallen zum Beben bringen werden. Im Norden werden wir von Time For Metal dabei sein und dann an dieser Stelle vom Konzert in Hamburg berichten. Zur Einstimmung gibt´s einen kleinen visuellen und audiophilen Vorgeschmack und im Anschluss noch die Tourdaten.

Tourdaten:

01.11.2019 Berlin, Mercedes-Benz Arena

03.11.2019 Stuttgart, Schleyerhalle

07.11.2019 Frankfurt, Festhalle

08.11.2019 München, Olympiahalle

10.11.2019 Leipzig, Arena

11.11.2019 Hamburg, Barclaycard Arena

12.11.2019 Hamburg, Barclaycard Arena (Zusatzshow)

14.11.2019 Köln, Lanxess Arena

15.11.2019 Köln, Lanxess Arena (Zusatzshow)

17.11.2019 Wien, Stadthalle

