Voracious Scourge: enthüllen Albumcover

Die US Deather Voracious Scourge werden am 21.08.2020 ihr neues Album In Death bei Massacre Records veröffentlichen!

Das Coverartwork wurde von John Quevedo Janssens gestaltet.

Gemischt und gemastert wurde das Album von Jörg Uken im soundlodge Tonstudio.

In Death wird als CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein.

Freut euch auf ein Album mit heftige Kompositionen, unvergesslichen Melodien und eingängigen Hooks!

Weitere Infos werden demnächst enthüllt.

Voracious Scourge entstammt einer Idee von Songwriter/Gitarrist Jason McIntyre (Suture), der seiner Idee durch talentierte Musiker Leben einhauchte: Sänger Adrie Kloosterwaard (Sinister), Drummer Mike Smith (ex-Suffication), Billy Richard (Cranial Sledge) und Bassist Tony Soy (ex-Atheist, ex-Pestilence) komplettieren das Line-up!