The 69 Eyes: enthüllen neues Lyric Video für „Change“ und kündigen weltweiten Live-Stream an!

The 69 Eyes haben letzten Herbst ihr apokalyptisch betiteltes neues Album West End veröffentlicht und die einjährige Welttournee zu ihrem 30. Jubiläum gestartet. Nächste Woche, am Freitag den 26. Juni um 20:00 (EET)/ 19:00 CEST werden sie das Jubiläum mit einer Live Stream Show aus Helsinki, Finnland, feiern. Heute veröffentlicht die Band ein neues Lyric-Video zum Song Change, das ihr euch hier ansehen könnt:

„The 69 Eyes waren Anfang dieses Jahres in den USA, den baltischen Staaten, der Ukraine und in Russland auf Tour zur Feier unseres 30. Jubiläums, bis die Pandemie angefangen hat. Vielleicht waren wir sogar eine der letzten Rock-Bands, die noch live aufgetreten sind, als wir unsere letzte Show am 18. März in Samara, Russland gespielt haben.

Da momentan immer noch dieser riesige „Pausen“-Knopf gedrückt ist, bringen wir euch hier ein neues Lyric Video für Change, von unserem aktuellen Album West End. Das sind einige unserer letzten Videoclips von unseren Shows, also zeigen wir euch hier ein paar „Erinnerungen“ an unsere Show im The Whisky A Go-Go in Hollywood, USA.

Wir vermissen es zu touren und unsere Fans, wie alle anderen auch – deshalb veranstalten wir ja unseren Live-Stream zum 30. Jubiläum, am Freitag den 26. Juni. Ihr seid alle willkommen, egal wo auf der Welt ihr seid!„, sagt Sänger Jyrki 69.

Im Live-Stream werden die Helsinki Vampires live für Fans überall auf der Welt rocken, der Ticketlink ist auch noch einige Tage nach der Show gültig. Zu einem Aufpreis sind Tickets für ein virtuelles Meet& Greet mit der Band erhältlich.

The 69 Eyes at Sunborn Live Stream from Kulttuuritalo, Helsinki, Finland

Tickets: 9,90€/16,90€

https://www.ticketmaster.fi/event/281135?language=en-us

Merch store (worldwide): http://store.69.com

Showzeiten: