Vreid: veröffentlichen „Wild North West – The Movie“

Die norwegische Black ’n‘ Roll-Brigade Vreid stellt ihren Film Wild North West auf Vimeo vor.

Wild North West ist ein Konzeptalbum, das parallel zu einem ganzen Film entstanden ist. Vreid haben ihre Kunst auf ein neues Level gebracht und diese historische Fiktion mit dem Videofilmer Håvard Nesbø geschrieben, gefilmt und aufgenommen. Wild North West nimmt dich mit auf eine Reise tief in die Berge, an einen dunklen Ort, an dem die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen und wo der Tod nur einen Schritt hinter dir liegt.

Leihen oder kaufen kann man den Film HIER.

Man erhält außerdem Zugang zu folgendem Bonusmaterial:

– Ein sechsminütiges biografisches Intro, erzählt vom Autor Dayal Patterson (Black Metal: Evolution Of The Cult)

– Das komplette Konzert In The Mountains Of Sognametal, live gefilmt in den Bergen von Sogndal im Juni 2020. Exklusiv hier erhältlich.

– Zwei bisher unveröffentlichte Live-Videos von Ulcus Molle (Vreids Vorgänger) aus Gaupne in Norwegen 1996. Für die Songs Train Of Thought (Yggdrasil-Demo) und Mindgames (Roles-EP)

Das Album wurde am 30. April über Season Of Mist veröffentlicht und ist weiterhin in verschiedenen Formaten HIER erhältlich.

Tracklist Wild North West:

Wild North West Wolves At Sea The Morning Red Shadows Of Aurora Spikes Of God Dazed And Reduced Into The Mountains Shadowland

Seit ihren turbulenten Anfängen ging es in der norwegischen Metalszene immer um Pionierarbeit. Während sie die illustre Black-Metal-Geschichte als Teil ihres musikalischen Erbes betrachten, haben sich die vielen ikonischen Bands nun in verschiedene Richtungen entwickelt. Als Vorreiter der Black ’n‘ Roll-Bewegung in Norwegen sind Vreid das perfekte Beispiel dafür. Die Band entstand 2004 aus der Asche von Windir nach dem tragischen Ableben von Terje ‚Valfar‘ Bakken. Die Sognametal-Legenden erklärten es sich zur Aufgabe, neue musikalische Wege zu beschreiten, was sie auf ihrem neuen Album Wild North West in noch größere Höhen getrieben haben.

Die neunte Platte ist nicht nur eine Sammlung von Songs, sondern ein Konzeptalbum, das sich parallel zu einem ganzen Film entwickelt hat. In acht Kapiteln wird man mitgenommen auf eine Reise tief in die Berge, an einen dunklen Ort, an dem die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen und der Tod nur einen Schritt hinter einem liegt: Der Wilde Nordwesten. Nicht nur in Bezug auf die schiere Größe des Projekts, sondern auch in Bezug auf die Musikvideografie, die Kreativität und die Entschlossenheit haben Vreid etwas wirklich Einzigartiges geschaffen und ihre Kunst in eine neue Dimension gehoben.

Über das Konzept sagt Gründer und Bassist Jarle Hváll Kvåle: „Wild North West ist eine Konzeptgeschichte über das Leben selbst und seinen ewigen Schatten: den Tod. Sie ist um die Welt unseres fiktiven Charakters E herum aufgebaut, aber sie ist sicherlich inspiriert von meinem eigenen Leben, dem Leben meiner Band, historischen Ereignissen und vielen Geschichten, die mich im Laufe der Jahre inspiriert haben. Ist es eine wahre Geschichte oder fiktional? Ich würde sagen, beides, und manchmal ist es schwer, den Unterschied zu erkennen.“

Wild North West zeigt die bisher extremste und intensivste Arbeit der Band sowie schwere und melodische Rocksongs. Diese Einflüsse waren schon immer ein Teil der DNA von Vreid, und es ist diese Kombination, die den Geist von Sognametal ausmacht. Eine bemerkenswerte Hommage an eben diesen musikalischen Geist ist der Song Into The Mountains. Die Ideen für diesen Track wurden 2002 von Jarle ‚Hváll‘ Kvåle und Terje ‚Valfar‘ Bakken (Windir) geschrieben. Inspiriert von diesen Ideen schrieb Hváll den Song und fügte die originalen Demo-Keyboardspuren von 2002 hinzu, die damals von Valfar aufgenommen wurden.

Vreid haben schon immer einen Weg der ständigen Weiterentwicklung eingeschlagen, der durch thematisch geprägte Phasen bezüglich ihrer oft historisch inspirierten Texte gekennzeichnet ist. Besonders deutlich wurde dies bei den Alben I Krig (2007) und Milorg (2009), die sich beide um Konzepte drehten, die sich mit dem Widerstand und der Befreiung Norwegens während des Zweiten Weltkriegs beschäftigten. Mit den folgenden drei Platten kehrte die pechschwarze Brigade zu ihren nordischen Wurzeln zurück, zu hören auf Sólverv, das 2015 von der Kritik hoch gelobt wurde.

2018 taten sich die Norweger mit Season Of Mist für ihr letztes Album Lifehunger zusammen, ein Album, das erfolgreich Elemente des 70er-Rocks, des klassischen Metals der 80er und des norwegischen Black Metals vermischte und einen bemerkenswerten Gastbeitrag von Sólstafirs Sänger Addi Tryggvason auf dem Track Hello Darkness enthielt.

Cover-Artwork: Remi Juliebø (Deformat Design)

Fotografie: Nesbø & Talle, animierte Bilder von Remi Juliebø (Deformat Design)

Videografie: Håvard Nesbø

Aufnahmestudio: Studio 1184 & Nabolaget Studio

Produzent / Tontechniker: Jarle Hváll Kvåle / Anders Nordengen

Mixing-Studio und Toningenieur: Jarle Hváll Kvåle / Helge Bentsen

Mastering-Studio und Toningenieur: Fascination Street von Tony Lindgren

Aufnahme-Line-Up Wild North West:

Jarle Hváll Kvåle – Bass, Keyboard, Backgroundgesang und Gitarre

Sture Dingsøyr – Gesang und Gitarre

Jørn Holen – Schlagzeug

Stian Bakketeig – Gitarre

Gastmusiker Wild North West:

Terje ‚Valfar‘ Bakken – Keyboard auf Into The Mountains

Espen Bakketeig – Zusätzliche Keyboards bei Wolves At Sea, Dazed & Reduced und Shadowland

Eli, Helena, Anna – Backgroundgesang bei Into The Mountains

Vreid online:

https://www.vreid.no/