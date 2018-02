Nachdem VYRE ihre ersten beiden, konzeptuell verbundenen, Alben, „The Initial Frontier“ Pt. 1 und Pt. 2 innerhalb eines Jahres veröffentlichten und begeistertes Feedback erhielten, haben sie sich für ihr drittes Werk mehr Zeit genommen. Über drei Jahre hat das Erschaffen von „Weltformel“ gedauert, das gleichzeitig einen neuen Schritt in der Entwicklung der Bielefelder Sci-Fi-Metaller bedeutet. Erscheinen wird „Weltformel“ am 20.04.2018 via Supreme Chaos Records, und bereits ein Blick ins Line-up zeigt, dass von VYRE erneut Großtaten, musikalisch wie lyrisch, zu erwarten sind:

Android – Drums

Doc Faruk – Keys & Samples

Hedrykk F. Gausenatt – Guitars & Bass

KG Cypher – Vocals

Zyan – Guitars

Priebot – Guitars

Akku Volta – Violin

Nostarion – Cello

Produziert und aufgenommen wurde „Weltformel“ vom Endzeit Kollektiv. Den Mix und das Mastering übernahm Jörg Uken im Soundlodge Studio.

Tracklist:

01. Alles Auf Ende

02. Shadow Biosphere

03. Life Decoded

04. Tardigrade Empire

05. The Hitch (We Are Not Small)

06. We Are The Endless Black

07. Away Team Alpha

