Waldgeflüster: kündigen Doppel-LP „Knochengesänge“ für November 2025 an

Etwas Neues gibt es von den deutschen Black-Metallern Waldgeflüster. Für den 7. November 2025 kündigt die Band aus München die Veröffentlichung von Knochengesänge an, das via AOP Records in die Plattenläden kommt. Die erste Single gibt es bereits. Die nennt sich passend Kochengesang und klingt so:

Mit kraftvollen Riffs und einer einzigartigen Klangkulisse, gepaart mit intensiven Texten, schaffen Waldgeflüster seit jeher eine unverwechselbare Naturverbundenheit und Emotion. Über die Jahre gereift und nach vier Jahren Arbeit liegt nun ein neues Doppelalbum vor:

Knochengesänge und Knochengesänge II, das sich dem Gedankenkarussell rund um das Thema Sterblichkeit und Vermächtnis widmet. Geboren aus der gleichen DNA und den gleichen Fragmenten, gehen die beiden Teile unterschiedliche Wege in der Art und Weise, wie sie sich präsentieren. Detailverliebt und dicht komponiert, fesseln Waldgeflüster die Zuhörer musikalisch und intellektuell und bieten die Möglichkeit, die gleichen Stücke in verschiedenen Varianten zu erleben – tief, emotional und kraftvoll. Nun erscheint Ende 2025 das neue Doppelalbum Knochengesänge. Waldgeflüster entführen den Hörer einmal mehr in ihre Welt aus Melancholie, Wald und Stein und widmen sich textlich der Frage, was wir hinterlassen, wenn wir diese Welt verlassen.

Line-Up:

Winterherz – Vocals

Thomas Birkmaier – Drums

Dominik Frank – Guitars

Markus Frey – Guitars

Martin Schirmann – Bass