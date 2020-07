Walter Trout: veröffentlicht mit „All Out Of Tears” weiteren Track aus seinem neuen Album „Ordinary Madness”

Nachdem Walter Trout in 2014 eine schwere Lebererkrankung überstand, präsentierte er buchstäblich wie neu geboren und auf der Höhe seiner Kunstfertigkeit als Instrumentalist wie auch als Songwriter die anschließend erschienenen Alben Battle Scars (2015) und We’re All in This Together (2017). Zuletzt interpretierte er auf dem Longplayer Survivor Blues (2019) eine Reihe bis dato nur noch selten gehörter Genreklassiker unter anderem von Jimmy Dawkins, Sunnyland Slim, Otis Rush, Luther Johnson, J.B. Lenoir, Hound Dog Taylor und Mississippi Fred McDowell. Survivor Blues erreichte den Spitzenplatz der Billboard Blues Charts und wurde von der Zeitschrift Classic Rock zum besten Bluesalbum des Jahres gekürt.

Nun erscheint am 28. August 2020 sein neues Album Ordinary Madness als CD, digital, sowie als Doppel-LP bei der Mascot Label Group. Bekanntlich stets für Überraschungen gut, schlägt Trout diesmal einen vergleichsweise weiten musikalischen Bogen über das von ihm gewohnte Bluesrock-Terrain hinaus.

Mehr zum ersten Video: