Kenny Wayne Shepherd: mit neuem Video zu „Diamonds & Gold“ zum heutigen Albumrelease

Diesen Winter wird es das erste Kenny Wayne Shepherd Konzert Video geben.

Straight To You: Live wird heute, am 27.11.2020 über Provogue Records veröffentlicht. Das Album erscheint als 2er LP (red transparent), CD + DVD, CD + Blu-ray und natürlich digital.

“Die Nachfrage gibt es schon sehr lange”, erklärt Shepherd. “Seit Jahrzehnten bitten uns die Leute eine Live Konzert Aufnahme zu machen, aber wir haben uns in all den Jahren sehr auf die Arbeit im Studio konzentriert. Jetzt wo der Live Sektor zum Stillstand gekommen ist, wollten wir als Band dem Wunsch der Fans endlich nachkommen.“

Nach dem ersten Video zu Woman Like You, gibt es jetzt mit dem Video zu Diamonds & Gold einen weiteren Track vorab:

Dazu gibt es noch folgenden Kommentar von Kenny Wayne Shepherd: „Diamonds & Gold is one of my favorite songs from our 2017 release Lay It On Down. To me it has all the right elements. A thick groove, hooky guitar riffs and chorus, the horns… everything comes together to create a song that makes you feel good with a bit of humor in the lyrics.“

Das vor einem Jahrzehnt veröffentlichte erste und einzige Live-Album Live! In Chicago erhielt damals sogar eine Grammy-Nominierung. In den letzten 10 Jahren hat der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Kenny Wayne Shepherd an Stärke gewonnen, vier großartige Studioalben veröffentlicht und ist mehrfach um die Welt getourt – von Brasilien nach Europa, Indien, Australien und natürlich Kanada und die Vereinigten Staaten.

Ihr letztes Studioalbum The Traveller wurde Ende Mai 2019 veröffentlicht und war für Kenny Wayne die 8. Nummer 1 in den US Billboard Blues Charts. Die The Traveller World Tour wurde unterbrochen als im Frühjahr 2020 die Pandemie ausbrach und wird 2021 fortgesetzt. Die vorliegende Aufzeichnung fand im Rahmen der Leverkusener Jazztage am 25.11.2019 statt und wurde von der legendären deutschen TV-Show Rockpalast mitgeschnitten.

An jenem Abend betrat eine siebenköpfige Band die Festivalbühne und startete gleich mit ihrem aktuellen Hit Woman Like You. „Es ist der erste von vier Songs aus dem neuen Album. Woman Like You ist der perfekte Opener für eine Show“, sagt Shepherd. „Er gibt die Richtung für den Abend vor. Wir sind hier um zu rocken und wir meinen es ernst. Bei der gesamten Set-Liste ging es uns darum mit viel Energie die Fans auf touren zu bringen“, so der Gitarrist. „Zum ersten Mal brachten wir unsere Horn-Section mit nach Europa. Und es war toll das komplette Ensemble bei diesen Aufnahmen dabei zu haben. Es gab großartige Momente im Set, so wie zum Beispiel bei dem neuen Song I Want You, wo jeder Solist die Gelegenheit bekam zu glänzen, und jeder brachte 150%.“

Die Band ist erstklassig, und Shepherd kann in dieser Umgebung sein ganzes Können entfalten. Der fünffache Grammy nominierte Gitarrist hat einen beeindruckenden Backkatalog und sein Live-Set ist voll von Klassikern. Es ist wunderbar mit anzusehen bzw. zu hören, wie die Band das Set aufbaut, und zum Beispiel einen Song wie The Heat Of The Sun in ein 11-minütiges atemberaubendes Epos verwandelt. „Darauf ist die Band wirklich fokussiert, alle hören einander zu, alle arbeiten gemeinsam an der Dynamik des Songs, bringen in runter, bauen ihn wieder auf, und bringen die Musik auf das nächste Level. Jeder der Jungs fühlt die Songs, und es gibt viele Momente in diesem Set auf die ich sehr stolz bin“, schwärmt Shepherd.

Keiner seiner Shows wäre komplett, ohne den Megahit Blue On Black, aus dem zweiten Album der Band. Der Song schaffte es unglaubliche 42 Wochen in den US Billboard Charts zu verbringen und wurde zum Rock Track des Jahres gekürt. 2019 wurde der Song gemeinsam mit Kenny Wayne Shepherd und Brian May von der Band Five Finger Death Punch neu aufgelegt und erneut zum Nummer 1 Hit. „Ich spiele diesen Song seit mehr als 20 Jahren und es macht mir immer noch Spaß. Als Songwriter hoffst Du darauf so einen Song zu schreiben“, sagt der Gitarrist aus Louisiana. „Ich glaube es ist sehr selten, zweimal mit demselben Hit auf Platz 1 zu landen. Darauf bin ich sehr stolz.“ Die 2019er Version hat mittlerweile 80 Millionen Streams erreicht.

Über die Tatsache, dass man während der Covid19-Pandemie nicht in der Lage ist, live zu spielen, sagt er: „Ich vermisse es. Live-Auftritte sind die Essenz dessen, was wir am besten können. Das nicht tun zu können, ist also eine Erfahrung, die allen Musikern die Augen geöffnet hat. Es ist ein persönlicher Verlust für jeden Künstler da draußen. Wir haben einen Großteil unseres Lebens damit verbracht, unser Herz und unsere Seele dafür einzusetzen.“

Die Veröffentlichung von Straight To You: Live kommt in einer Zeit, in der es nur sehr wenig und begrenzt Live-Musik gibt und die Welt ganz anders aussieht als noch vor 12 Monaten, als sich die siebenköpfige Kenny Wayne Shepherd Band sich in einem phänomenalen Finale mit Jimi Hendrix Voodoo Child, vom deutschen Publikum verabschiedet.

Die The Traveler World Tour wird in Deutschland ab September 2021 fortgesetzt:

27.09. München

01.10. Tuttlingen

02.10. Nürnberg

03.10. Berlin

04.10. Hamburg

06.10. Mainz

07.10. Karlsruhe

09.10. Dortmund

